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Alanda köy halkıyla sohbet eden Başkan Soyer, duaların ardından imece usulü pişen kazanlardan hayır dağıtımı yaptı. Yemek dağıtımının ardından köylülerle sofraya oturan Başkan Soyer, hayır lokması yiyerek, “Bu geleneğin devam etmesine katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum, tebrik ediyorum. Allah kabul etsin, hepinizden Allah razı olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kınık Yayakent’te her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dede Bayırı Köy Hayrı etkinliğine katıldı. Etkinlikte Başkan Tunç Soyer’e eşi ve İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar eşlik etti.

Başkan adayı Tugay: Dost dediğimiz bazı kişiler haksız cümleler kuruyor

Başkan adayı Tugay: Dost dediğimiz bazı kişiler haksız cümleler kuruyor