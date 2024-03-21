Dün bir meslektaşımıza bir röportaj vermiş benim eski arkadaşım.

Yazımın başlığında yazdım ya bu güne kadar yazdıklarımın aksine

yazıyorum bu yazıyı tarihe not düşün,

Bu mübarek günde yemin ederek söylüyorum Tunç Soyer CHP'ye Genel Başkan olsa en çok konuşulan genel

başkan olur. Hayatımda tanıdığım en büyük PR ustası. Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bakmamak

lazım, Seferihisar Belediyesi'nde (Cittaslow) uluslararası yaptığı tanıtım gerçekten çok başarılıydı. Seferihisar'a turizmci

olarak getirdiği yatırımcılar gerçekten dünyanın tanınmış işadamlarını getirmişti. Seferihisar'ın gelişimi ve İzmir'in tanıtımı için başarılı çalışmalar yaptı. Ama İzmir için Rıfat Nalbantoğlu ve ekibi nefes aldırmadılar Tunç Soyer'e.

Benim kızgınlığım da son 2 senedir bunun içindi. Beyin olarak Rıfat Nalbantoğlu'nu, Mustafa Özuslu'yu ve en önemlisi bu

isimlerin dümen suyuna girmiş ve köy vizyonundan çıkamayan Kıvanç Ege gibi takım arkadaşları seçti kendine.

Sonuç ne oldu?

Hüsran oldu! Bir dönemi zor bitirdi benim eski arkadaşım.

Bir sene önce yazmıştım aynı örneği. Aziz Kocaoğlu ile 11 yıl uğraşmıştım etrafındaki ekip yanlış diye. Şimdi tavla arkadaşı

muhabbetinde olduk Aziz Kocaoğlu ile. Reşat Yörük o dönem kendine yakın bir medya ekibi bulmuştu hatırlarsanız

Ege'nin dansözü diye hatırladınız siz onu. Kocaoğlu Türkiye'nin en büyük belediyelerinden biri olan İzmir'le uğraşırken

danışmanlarına inanıp bir ekip kurmuştu sonu ne oldu koskoca Hüsran. Şimdi benim eski arkadaşım aynı hataya düştü.

Diyeceksiniz ki yeni başkan ne olur? Cemil Tugay kazanırsa yine aynı ekip devreye giriyor gördüğümüz kadarıyla. Mustafa Özuslu ve Rıfat Nalbantoğlu bu işlerin içinde olduğu sürece iddia ediyorum Cemil Tugay içinde aynı son

olacak.

Sonuç olarak yazımın başlık konusuna gelirsek. Tunç Soyer genel başkan olmalı, ya da CHP sözcülüğüne getirilmeli. İzmir'in marka değeri artacağı için isteyenle istediği iddiaya girerim.