Bugünden itibaren siz değerli Haber Ekspres gazetesi okuyucuları için , Karşıyaka Spor Kulübü’nün maçlarının değerlendirmelerini yazmaya çalışacağım . Umarım severek okursunuz.

Karşıyaka , H.Jarusalem karşısında maça iyi başladı. savunma kurgusu bu bölümde iyiydi. Hiçbir iddiası kalmaması nedeniyle motivasyonu zor bir maç olabilirdi. Ama rakip İsrail takımı olunca , göğsünde Atatürk’ün ay yıldız verdiği takım her zaman bir başka oynuyor.

Yıllardır Ufuk Sarıca yönetimindeki takımımızın , ezberlediğimiz bir basketbol ekolü var. Ufuk hocamız hızlı ve keyif veren bir basketbol oynatmak istiyor. Geçen yıl bu basketbolla ligde , çok daha derin kadroları , evlerine yolladılar.Bu yıl , takımdaki değişiklikler sebebiyle, Ufuk hocanın kafasındaki oyun , dönem dönem parkeye yansısa da , kesintisiz oynandığını söyleyemeyiz.

Fakat bu oyunun , iyi oynandığı süre git gide artmakta. Bu da taraftara play of için ümit veriyor.

Bugün tam 7 oyuncu çift haneli sayı üretti. Top İyi paylaşıldı. Zaten Karşıyaka, oyuncu kalitesi olarak rakibinden iyiydi.Dış atışlarda etkili oldu. İçeriye de doğru hücum edildi. Rakibin küçük de olsa yoluna devam etmek için bir şanslarının olması nedeniyle İyi mücadele ettiler. Bizde ise McCollum iyi başlamasa da her zamanki gibi iyi bitirdi. Carey ve Deniz Sipahi çok iyi oynadılar. Bilhassa Deniz savunmada , her tuttuğu adamı ezdi. Savunma ribaundu problemi yaşamadığımız ender maçlardan biriydi. Son periyodu çok iyi oynadık.Yüzdeli hücum ve akıllı savunma ile 4.çeyrek başında fark 10 sayı bandına geldi. Rakip son molasını bitime 4 dakika kala almak zorunda kaldı dersem çaresizliklerini sanırım anlarsınız ! Son bölümde hiç hata yapmayınca maçı da rahat kazandık. Karşıyaka’mıza bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz.

Sevgi ve saygılarımla