İki dönemdir belediye başkanlığını sürdüren ve üçüncü dönem için yola çıkarak partisi tarafından tekrar aday gösterilen Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Aliağa Belediye Başkan Adayı Serkan Acar, merakla beklenen seçim şarkısını yayınladı. Rap tarzında seslendirilen seçim şarkısında, Belediye Başkanı Serkan Acar’ın 5 yıllık görev süresinde hayata geçirdiği projeler yer aldı. Cumhur İttifakı Aliağa adayının şarkısında, ‘az laf çok iş, bu birinci kural’ sözleri öne çıktı.

Yeni dönem içinde mesaj verilen şarkıda, "Bu kenti Ege’nin yıldızı yapacağız. Yaptık daha çok yapacağız, halka hizmette çok fark atacağız" sözleri dikkat çekti.