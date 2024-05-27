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Müsabakayı tribünde gençlerle birlikte takip eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, her iki takımın taraftarları ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Çim Saha’da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Nevşehir 50 Gençlik Spor, Nevşehir U17 Ligi 2023 – 2024 Ahmet Yücel Futbol Sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye finallerinde Nevşehir'i temsil etmeye hak kazandı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 – 2024 Ahmet Yücel Futbol Sezonu Nevşehir U17 Liginin final müsabakasında Nevşehir 50 Gençlik Spor ile Nevşehir Belediyespor takımları karşı karşıya geldi.

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