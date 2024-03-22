Yerel seçim çalışmalarını '4 Mevsim Yaşayan ve Yaşanacak Çeşme' sloganıyla sürdüren Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, seçim çalışmalarına sabah 07:00’de başlayıp gece 01:00’de değerlendirme toplantısı ve yeni günün programıyla son verdiğini söyledi.

Yorucu olsa da sporcu kimliği nedeniyle bu tempoya alışkın olduğunu dile getiren Tanık, sokakta sıkılmadık el, derdi dinlenmeyen Çeşmeli bırakmayacağını açıkladı. Tanık, “Herhalde son 21 günde 15 bin civarında Çeşmeli hemşehrimizin elinizi sıkmışımdır. İlçemizin tüm mahallelerini sadece bir kez değil en az 3 kere ziyaret ettim. Sadece projelerimi ve kendimi anlatmak için günde en az 20 kilometre yürüyorum. Yani 21 günde en az 420 kilometre yürümüşüm. Çeşme-Ankara arası 687 kilometre. Demek ki bu yolun 3’te 2’sini yürümüşüm. Seçim gününe kadar bu arayı da kapatıp geçeceğim” ifadelerini kullandı. Bu mesafeye araçla gittikleri bölgeleri dahil etmediğini açıklayan Esat Tanık, “Ailem de beni hiç yalnız bırakmıyor. Küçük kızım ve eşim de benimle birlikte dayanabildikleri kadar yürüyorlar. Onların bu fedakarlıklarına da Çeşmeliler yakından şahit oluyor” diye konuştu.

4 MEVSİM, 4 SEGMENT

Dört mevsim yaşayan ve yaşanan Çeşme’yi 4 segmentte 11 ana başlıkta 68 proje altında topladıklarını vurgulayan Tanık, “Turizm, Sağlık, Kültür-Sanat ve Tarım-Hayvancılık-Balıkçılık alanında gastronomi turizminden termal ve sağlık turizmine, tarımsal desteklerden gençlerimiz, kadınlarımız ve engellilerimize, spor adasından öğrencilere Avrupa tatiline ve doğalgaza kadar aklınıza gelebilecek her başlığı detaylı şekilde çalıştık, ön görüşmelerini tamamladık. Artık Çeşmeliler kışın evlerini terk etmeden, doğalgaz ile ısınıp Çeşme’nin keyfini çıkarmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Cumhuriyetin temel değerleri laiklik, demokrasi, özgürlük gibi kavramların tartışmaya kapalı olduğunu belirten Esat Tanık, “Bu değerler, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren temel taşlardır ve bizim kırmızı çizgimizdir. İlçemiz tarih boyunca kültürel ve tarihi zenginliğiyle ön plana çıktı. Sahip olduğumuz doğal güzelliklerle, tarihi miraslarla ve eşsiz coğrafyamızla özgün bir kimliğe sahibiz. Bu özgünlük, bizlere sorumluluk yüklüyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha güzel bir Çeşme bırakmak için mevcut durumu iyileştirmekten ve geliştirmekten başka yolumuz yok” diye konuştu.