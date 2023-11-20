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Ergenli Mahallesi'nde düzenlenen festival, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, zulüm gören Filistinlilerin yanında olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin İspanya'dan sonra zeytin üretiminde dünyada 2'nci sırada yer aldığını belirten Çankırı, şöyle konuştu:

"Türkiye bu kadar büyük bir hazinesiyle neden birinci olmasın? Bu ürünü daha katma değerli bir hale getirmek hepimizin üstüne düşen bir görevdir. Bayındır'dan çıkartacağımız ürünlerle bu festivallerin sayısını sadece Bayındır, İzmir özelinde değil, uluslararası arenalara da taşıyarak Bayındır'ı daha tanınır bir hale getireceğiz."

Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, Bayındır'da çiçekçiliğin yanı sıra zeytinciliğin de büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise ilçenin tarım ve hayvancılıkta ekonomiye ciddi bir katkı sunduğunu, yaklaşık 4,5 milyon zeytin ağacıyla Ege Bölgesi'nde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterileri yapıldı.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren üreticilere ödül verildi. Şarkıcı Tuğçe Kandemir festivalde sahne aldı.