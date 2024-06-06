Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Bayraklı Belediyesi'nin resim kurslarına katılan 63 kursiyer, 132 eserini sergiledi. Yağlı boya, suluboya ve diğer tekniklerle hazırlanan eserler, sanatseverlerin ilgisini çekti.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinliğe katılan tüm kursiyerleri ve emeği geçen eğitmenleri kutlayarak, sanatın toplum hayatındaki önemine vurgu yaptı. Başkan Önal, kursiyerlerin başarısının, belediyenin kültür ve sanata verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kadınların Gücü Sanatta da Fark Yaratıyor

Bayraklı Belediyesi'nin kültür ve sanat faaliyetlerine katılan kadın kursiyerlerin eserleri, özellikle dikkat çekti. Başkan Önal, kadınların elinin değdiği her alanda güzelliklerin yeşerdiğini ifade ederek, kadınların sanatta da önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Profesyonel Performans, Amatör Ruh

Eğitmenler eşliğinde haftanın iki günü eğitim alan kursiyerler, eserlerinde profesyonel bir duruş sergiledi. Ancak bu eserler, amatör ruhun ve tutkunun bir ürünü olarak öne çıktı, izleyicilere samimi bir sanat deneyimi sundu.