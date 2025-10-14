Merhaba Canım Kadın,

Hiç düşündün mü, ya ters giden her şey aslında yolunda gidiyorsa?

Bazen evren, seni olması gereken yere götürmek için “olmayanları” senden alır.

Bir kapı kapanır, kalbin kırılır, yollar ayrılır…

Ve sen sanırsın ki her şey bozuldu.

Oysa sadece yönün değişiyordur.

Kimi kayıplar ceza değil, yön tabelesidir.

Kimi hayal kırıklıkları, seni kendi gerçeğine yaklaştırmak içindir.

Çünkü bazen hayat, sana “burası değil” der — sen duymadıkça biraz daha sarsar.

Ve bir gün gelir, bir sabah fark edersin…

Meğer her şey tam da olduğu gibi olması gerekmiş.

Canım kadın,

Ters giden şeyler, bazen seni yeniden doğurmak için dağılır.

Bir şeyler elinden kayıp gidiyorsa, belki de ellerin artık yeniye yer açıyordur.

Belki o gecikme, seni koruyordur.

Belki o reddediliş, seni daha hak ettiğin bir yere yönlendiriyordur.

Unutma, her şey göründüğü kadar kötü değildir.

Evren, bazen seni sınayarak, bazen geciktirerek, ama her zaman sevgiyle ilerletir.

O yüzden derin bir nefes al, biraz geri çekil ve şöyle fısılda içinden:

“Belki de her şey olması gerektiği gibi oluyor.”

Çünkü olur…

Dağınıklığın içinde bile bir düzen, sessizliğin içinde bile bir mesaj vardır.

Egzersiz: “Görünmeyen Düzeni Fark Et” ✨

1. Bugün seni en çok yoran, “neden böyle oldu” dediğin bir olayı düşün.

2. Kalbini sakinleştir, elini göğsüne koy ve birkaç kez derin nefes al.

3. Ardından kendine şu soruyu sor:

“Bu olay beni neye hazırlıyor olabilir?”

4. Cevap hemen gelmeyebilir, ama farkındalık tohumunu ektin bile.

Sadece hisset, direnme, izin ver.

5. Gözlerini kapat ve içinden tekrar et:

“Ben her şeyin ilahi bir düzende ilerlediğine inanıyorum.

Şu anda göremesem de, her şey benim hayrıma oluyor.”

Bir süre sessiz kal, kalbinin ritmini dinle.

O ritim, seni yeniden güven duygusuna taşır.

Canım Kadın,

Hayat bazen üst üste gelen fırtınalar gibi görünür.

Ama bil ki hiçbir fırtına seni cezalandırmaz — sadece seni yeniden hizalar.

Ters gitti sandığın her şey, aslında seni doğruya götürüyordur.

O yüzden bugün biraz dur, teslim ol ve güven.

Çünkü belki de, sandığın kadar karışık değil her şey…

Aslında çoğu zaman her şey olması gerektiği gibidir.