Karşıyaka deplasmanda sayıldığı Çoruhlu maçında, güzel bir oyun ve bol golle kazandı. 4-0

Bilhassa ilk yarıda çok üstün bir oyun ortaya koyan Karşıyakalı oyuncular, rakibini sürklase etti. Bu bölümde, hemen hemen hiç pozisyon vermeyen Karşıyaka, bulduğu 3 güzel golle, maçı ilk yarıda bitirdi. İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren ekibimiz, bir gol daha bularak maçı tamamladı.

Öncelikle sayın Basatemür hocamızı tebrik ediyorum. Bize söz verdiği herşeyi yapıyor yada yapmaya çalışıyor. Hocamız söz verdiği gibi, skor ne olursa olsun, zaman hırsızlığı yapmıyor, oyuncular yalandan yere yatmıyor, maçı yerlerde tamamlamıyor. Bu bile bana yeter. Bir diğer göze batan artısı da Atatürk Stadının ebatlarına göre bir oyun stratejisi geliştirmiş olması. İkinci bölgeden, üçüncü bölgeye geçerken, defansın arkasına uzun toplarla sonuca gitmeye çalıştı. Bu plan da genelde çok iyi işledi. Bunun dışında, artık Karşıyaka'nın alameti farikası olan, ön alan baskısını da iyi yaptığımızı söyleyebilirim.

Böyle maçlarda kazananı genelde, arzu, istek ve kazanma azmi belirler. Kim daha çok isterse, kim daha çok koşarsa o kazanır. Yine öyle oldu. Karşıyakalı oyuncular maçı çok daha fazla istedi ve kazandı. Tabi, bu da takımını daha iyi motive eden, Basatemür hocaya yazar. Demek ki Karşıyaka'nın kim olduğunu, ekibine iyi anlatmış.

Tek tek oyuncu analizi yapmak istemiyorum. Ama Yasin ve Erhan'dan bahsetmeden de bu maç anlatılmaz. İlk golde Yasin, üçüncü de Erhan gerçekten de yetenek gerektiren gollere imza attılar. Yasin'in topu rakibinden kurtarıp, önüne alışı çok güzeldi. Klas bir vuruşla da golü yaptı. Üçüncü golde de Erhan, nokta atışı yaptı. Kalecinin öne çıktığını gördü ve çok şık, aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı. Erhan bileklerine çok hakim, oldukça yetenekli bir kardeşimiz. Koşu kalitesini arttırıp, daha çabuk oynarsa, bu ligde durdurulamaz. Kariyer yolu da uzun olur. Ama çalışmaz, ben zaten bu lige göre çok iyiyim derse yerinde sayar. Umarım çok çalışır ve Karşıyaka ile birlikte Süper lige kadar çıkar. Yasin'in ikinci golü de usta işi idi. Topu tekte, rakibinin arkasına geçirmesi, gol vuruşundaki isabet ve çabukluk, göze çok hoş göründü.

Sonuç olarak, bütün takım iyi oynadı. Çok koştu ve görevini yaptı. Hepsini tebrik ediyorum. Bu güzel oyun, istek ve koşu kalitesinin önümüzdeki haftalarda da devam etmesini temenni ediyorum...

Sevgi ve Saygılarımla