CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik, 2015 yılında AK Parti’den Milletvekili aday adayı olmuş ve katıldığı bir radyo programında; neden AK Parti’den aday olmak istiyorsunuz? Sorusu üzerine “AK Parti çalışmalarıyla, dinamizmiyle, ülkemize ciddi katkılar sağlayan, değer veren bir parti konumunda oldu. Vatandaşlarımızı her zaman aş, iş, emek yönünden destekleyen, onlar için çaba sarf eden bir parti konumuna geldi. İktidar olmanın da bir göstergesi olarak baktığımızda ülkemizde birçok işe el atarak birçok konuda gelişmeye sebebiyet verdi" sözleriyle neden AK Parti’de siyaset yapmak istediğini açıklamıştı.

YAPACAĞIM, GETİRECEĞİM DİYEMİYOR ÇÜNKÜ...

Bergama seçmeninin kafasında soru işaretleri bırakan siyasi geçmişi ve söylemleri üstüne bir de; tamamına yakını Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Sadık Doğruer’e ait projeleri halka anlatırken sarf ettiği 'İZBAN gelecek, Kozak Yolu yapılacak' söylemlerinin katıldığı bir programda Doğruer’e sorulması üzerine “Arkadaş doğru söylüyor. Yapacağım, getireceğim diyemez. Çünkü İZBAN’ı benim getireceğimi, Kozak Çevre Yolu’nu benim yapacağımı o da biliyor. Çünkü ben yaptım bunları daha önce, yine yapacağım” dedi.

SÖZLEŞMESİ TEKRARLANMAYINCA KULVAR DEĞİŞTİRDİ...

Bergama kulisleri Tanju Çelik’in, AK Parti’de bir yere gelemediği için hırs yaptığını ve parti değiştirdiğini konuşurken; “Başhekim sözleşmesi tekrarlanmayınca siyasi kulvar değiştirdi, CHP aday adayı oldu. Gece adaylığı açıklanmasaydı acaba gizliden kime çalışacaktı” sözleriyle tepki gösterdi.

Bu durumun seçmende soru işaretlerine yol açtığını ve Çelik’e güvenin sarsıldığı konuşuluyor.