Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Arthur Masuaku'nun ayrılma ihtimali gündemde. Demokratik Kongolu futbolcu için Fransa'dan Nantes gibi kulüplerin ilgisi olduğu belirtiliyor. Siyah-beyazlılar, Masuaku'nun bonservisinden gelir elde etmeyi hedeflerken, gündemlerine eski oyuncularından Rıdvan Yılmaz'ı almayı da aldı. Geçen sezon da görüşülen Rıdvan'ın Avrupa kariyerini sürdürmek istediği biliniyor. Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcuyla yeniden temas kurarak onu ikna etmeye çalışacak. Rıdvan Yılmaz'ın 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve kiralama formülü üzerinde duruluyor. EURO 2024'e seçilmeyen Rıdvan Yılmaz, geçmişte Rangers'a transfer olmuş ve bu transferden 4 milyon Euro ve bonuslar alınmıştı.

Avrupa etkisi

Beşiktaş'ta sol bek arayışları devam ederken, Arthur Masuaku'nun takımdan ayrılma olasılığı gündeme bomba gibi düştü. Fransa'dan Nantes gibi kulüplerin ilgisini çeken Kongolu oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Masuaku'nun bonservisinden gelir elde etmek istiyor ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, Beşiktaş'ın gündemine eski bir oyuncu yeniden girdi: Rıdvan Yılmaz. Geçen sezon da görüşmeler yapılan genç futbolcu, Avrupa'da kariyer yapma arzusunu siyah-beyazlılara bildirmişti. Beşiktaş yönetimi, Rıdvan'ı yeniden takıma kazandırmak için harekete geçti. 23 yaşındaki futbolcuyla tekrar görüşmeler yapılacak ve onu takıma ikna etmeye çalışılacak. Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ve kiralama opsiyonu üzerinde duruluyor. Geçmişte Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için İskoç ekibi 4 milyon Euro ve bonuslar ödemişti.