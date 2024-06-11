Beta Tea ve Sarev, lezzet ve şıklığı aynı sofrada buluşturan özel bir etkinlikte bir araya geldi. Beta Tea'nin seçkin çay çeşitleri, Margaux The Cook'un özel reçeteleriyle buluşarak damaklarda unutulmaz tatlar bırakırken, Sarev'in zarif ürünleri de estetik bir atmosfer oluşturdu. Yaz sofralarına yeni bir soluk getirmek amacıyla Beta Tea sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte Beta Tea’nin Dünya Çayları Koleksiyonu’ndan Portakallı Rooibos ve Yun Wu çayları, My Gourmet Koleksiyonu’ndan ise Milk Oolong ve Jasmine Needle isimli çayları misafirlerin beğenisini kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Çay sektörünün dünyadaki seçkin markaları arasında yer alan Beta Tea, Sarev ve Doğa Huriye Özkaya (Margauxthecook) ile imza attığı iş birliği kapsamında, yaz sofralarına ilham veren bir etkinliğe sponsor oldu. Zarafet ve şıklığı yaz sofralarına taşıyan etkinlikte, Sarev X Doğa Huriye Özkaya ortak seçimi olan Beta Tea çay çeşitleri, cam demliklerdeki şık sunumlarla tadıldı. Sunulan çay çeşitleri arasında Beta Tea’nin Dünya Çayları Koleksiyonu’ndan Portakallı Rooibos ve Yun Wu çayları yer alırken, My Gourmet Koleksiyonu’ndan Milk Oolong ve Jasmine Needle yer aldı.

Bu çaylar, Margaux The Cook reçeteleri ile hazırlanan enfes lezzetlerle birleşerek katılımcılara alışılmadık bir lezzet şöleni yaşattı.

SOĞUK ÇAYLAR VE MOKTEYLLER İLE FERAHLATICI BİR DENEYİM

Etkinlikte sıcak çaylar kadar, Beta Tea House mağazalarında servis edilen özel reçeteli soğuk çaylar da büyük ilgi gördü. Tadımı yapılan soğuk çaylar arasında Beta Tea Ginger Oolong Tea Moktely, Blue Butterfly Tea Mokteyl, Rooibos Mango Tea Mokteyl ve Dünya Çayları Koleksiyonu’ndan Nar Çayı yer aldı. Bu ferahlatıcı çaylar, yaz sıcağında misafirlere serinletici bir mola sundu.

ÖZEL ODA KOMBİNASYONLARINA BETA TEA WELLNESS KOLEKSİYONU EŞLİK ETTİ

Etkinlikte Sarev’in üç oda konseptinde hazırlanan oda kombinasyonlarına Beta Tea Wellness Koleksiyonu’ndaki ürünlerden özel seçimler eşlik etti. İlk konsept olan ‘Enerjik Başlangıçlar’ isimli oda kombinasyonunda Sarev’in enerji veren, canlı konseptli tasarımını, Beta Tea Wellness Koleksiyonu ‘Energy’ ürünü tamamladı. Uyku konseptli, huzurlu bir uyku temalı ikinci oda sunumunda Beta Tea Wellness Koleksiyonu ‘Sleep’ ürünü sergilendi. Üçüncü oda kombinasyonunda ise Sarev’in Müslin bornoz setini ön plana çıkaran bakım temalı konseptini, Beta Tea Wellness Koleksiyonu ‘Care’ ürünü destekledi.

TÜRK KAHVESİNİN YANINDA İKRAM EDİLEN ŞERBETLER, ETKİNLİĞE LEZZET KATTI

Beta Tea, sıcak ve soğuk çay çeşitlerinin yanı sıra kahve çeşitleri ile de etkinliğe destek verdi. Geleneksel içeceklerimizin ilk sırasında yer alan Türk kahvesi, yanında özel olarak hazırlanan reyhan şerbeti ile misafirlere ikram edildi.