Birleşik Krallık ve Türkiye, yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için müzakerelere başlıyor. Bu önemli adım, ticaret hacmini artırma potansiyeli taşıyor.

İngiliz Heyetinden önemli ziyaret

Birleşik Krallık Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Yardımcısı Ben Aldred, Türkiye-İngiltere STA Başmüzakerecisi Ilaria Regondi ve STA Politika ve Strateji Lideri Harriet Ackland, Egeli ihracatçıları ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Müzakereler öncesi bu temas, ticaret ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye, İngiliz yatırımcılar için cazip pazar

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan, “Birleşik Krallık, 2023 yılında Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracat pazarı oldu. Yeni STA ile bu ticaret hacmini 25 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz,” dedi. Ertan, İngiliz yatırımcılar için Türkiye'nin güçlü altyapısı ve yüksek standartlarının önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

Gıda ihracatında büyük hedefler

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Birleşik Krallık’a gıda ihracatımızı 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz,” dedi. Işık, sürdürülebilirlik temalı projelerle uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmayı planladıklarını belirtti.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı M. Emre Uygun, “STA kapsamında Birleşik Krallık’a zeytinyağı ihracatında gümrük vergisinin sıfırlanması, Türk zeytin ve zeytinyağı sektörüne büyük avantaj sağlayacak,” dedi.

Mobilya ve deri sektörleri de hazır

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, Birleşik Krallık’a mobilya ihracatını 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtirken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, STA ile deri sektöründeki ihracat potansiyelinin artacağını ifade etti.

Sağlık sertifikası ve softalık yumurta

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “STA’ya softalık yumurtanın da dahil edilmesi gerekiyor. Sağlık sertifikalarının karşılıklı onayı, ihracatımızı artıracak,” dedi.

Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki STA müzakereleri, ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir adım olarak görülüyor. Bu yeni anlaşma, birçok sektörde ihracat hacminin artmasını sağlayabilir. STA'nın detayları, ticari dinamikleri nasıl etkileyecek? Bu sorunun cevabını önümüzdeki dönemde alacağız.