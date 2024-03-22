Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gölköy Mahallesi'nde bulunan tarlasında yer alan 34 zeytin ağacından 30'u kesilen bir mülk sahibine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 bin 150 lira ceza kesildi. Ayrıca, mülk sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Tarla sahibinin, 500 ila 1000 yıl arasında yaşları değerlendirilen zeytin ağaçlarını kesmesi üzerine durum ortaya çıktı. Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayı öğrenir öğrenmez bölgeye giderek detaylı bir inceleme yaptılar. Yapılan inceleme sonucunda, bölgede toplam 34 zeytin ağacından 30'unun kesildiği belirlendi.

Zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine her ağaç başı 1005 lira olmak üzere toplamda 30 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ekipler olayı Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirerek suç duyurusunda bulundular.