Türkiye’nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapı envanteriyle beraber fayların incelendiği depremsellik ve zemin araştırmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, mevcut yapı stoku envanteri çalışmaları kapsamında Bayraklı’nın ardından Bornova’da 61 bin 673 binanın incelemesini tamamladı. Yurttaşlar, kimlik belgesi de oluşturulan konutlar hakkında tüm bilgilere https://www.bizizmir.com/ adresindeki “Yapı Envanter” sekmesinden ulaşabilir.

Yapılara dair bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekler

Yapılan çalışma ile yurttaşlar, yaşadıkları binalara dair bilgilere, kolaylıkla ulaşabilecek. Ada/parsel, ruhsat tarihi, yapı kullanım izin belgesi, toplanma alanları gibi bilgiler bina kimlik belgesinde yer alıyor.

Toplam 94 bin 773 yapı için bina kimlik belgesi oluşturuldu

Pilot bölge olarak belirlenen Bayraklı’da da 33 bin 100 yapıyı inceleyerek, bina kimlik karnesi oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Bornova’daki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplamda 94 bin 773 yapı için bina kimlik belgesini tamamlamış oldu. Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı ve Bornova’nın ardından Konak’ta bulunan 64 bin 587 yapıyı inceleyecek.

Yapı ön inceleme de devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kenti afetlere dirençli hale getirmek için başlattığı yapı ön inceleme çalışmasına da başvurular devam ediyor. Başvuru yapan 5 bin 399 binanın 4 bin 170’i çalışmaya uygun görüldü, 3 bin 690 tanesinin de yapı ön inceleme saha çalışması tamamlandı. Analizi tamamlanan yapıların sonuç raporlarına https://www.bizizmir.com/tr/IzmirYapiDurumTespiti adresinden ulaşılabileceği bilgisi başvuru yapan kentlilere mesaj ile de iletildi.

Depremsellik ve zemin çalışması devam ediyor

İzmir’de Türkiye’nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projeleri başlatıldı. 5 yılda deprem çalışmaları için 150 milyon liralık kaynak kullanıldı. Yapı envanteri ve zemin çalışmalarıyla beraber kara ve denizde başlattığı depremsellik araştırmasını sürdüren Büyükşehir, bütünlüklü bir bakış açısıyla İzmir’i gelecekte etkisine alabilecek riskleri belirliyor.

Kara ve denizde fayların incelendiği depremsellik araştırmasının laboratuvar ayağı tamamlandığında sadece eski depremlerin izleri değil, tsunamilerin ve deniz tabanındaki gevşek malzeme içinde gelişen eski heyelanların izleri de takip edilebilecek.

Zemin yapısı ile zemin davranış özelliklerinin modellenmesi de Bornova’dan başlatıldı. Bin 700 noktada ölçüm yapılıyor. Proje kapsamında Bayraklı, Bornova ve Konak sınırları içerisinde toplam 12 bin hektarlık alanda mikrobölgeleme etüt çalışmaları yürütülüyor.

Yapı envanteri çalışmaları kapsamında ise İzmir’in tamamındaki 903 bin 803 yapının incelenmesi hedefleniyor.