Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemlerine devam ediyor. BTÜ’lü gençler Avrupa, ABD'de ve Türkiye'deki üniversitelerde yayılan vicdan ve merhamet hareketine destek veriyor.BURSA (İGFA) - BTÜ’de, Filistin’e ve Filistinli öğrencilere destek olmak amacıyla yapılan etkinliklere bir yenisi daha eklendi. İsrail katliamlarının yeniden başladığı 2023 yılı Ekim ayından beri pek çok etkinlikle Filistin halkına desteğini ortaya koyan BTÜ yönetimi ve öğrencileri, İsrail’e olan tepkilerini düzenledikleri “Filistin'e Destek Günleri” aracılığıyla bir kez daha kamuoyu ile paylaştı.

“Filistin'e Destek Günleri: Kermes, Sergi ve Söyleşi” etkinliği BTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın katkıları ile BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde gerçekleşti. BTÜ Kadın ve Aile Çalışmaları ve Uluslararası Öğrenci Topluluklarının birlikte organize ettikleri, BTÜ Kadın ve Aile Koordinatörlüğü’nün destek verdiği etkinlikte, çok sayıda öğrenci topluluğu yer aldı.

Stantları gezerek öğrencilere destek veren BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Filistin meselesinin bir insanlık davası olduğunu söyledi. İsrail’in saldırılarının insanlık açısından büyük bir sınav olduğunu belirten Tonguç, "Bu sınavı kazananlar İsrail’e dur diyenler oldular. Bu sınavı asıl kazananlar başta Columbia Üniversitesi’nin olmak üzere Amerika'daki pek çok üniversitenin öğrencileri oldu. Filistinlilerin sürdürdüğü mücadeleyi insanlık ve vicdan davası olarak görerek, katledilen masumların acılarını dünyaya haykırdılar" şeklinde konuştu. BTÜ Filistin'e Destek Günleri etkinlikleri kapsamında sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarının Filistin yararına kermes düzenlendiğini aktaran Tonguç, "Biz Türkler için önemli mekânlardan biri olan Gazze’deki katliama dur demek, herkes için bir insanlık görevidir" ifadelerini kullandı.