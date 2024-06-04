TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifa etmesi ile "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar sürüyor.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi ve Özgürlük Partisi'nin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Göstericiler, önceki protestolarda olduğu gibi bugün de lastik yaktı, belediye binasına molotofkokteyli, sis bombası ve farklı cisimler atarak ufak çaplı yangına da neden oldu.

Özgürlük Partisi Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi Üyesi Tedi Blushi, burada yaptığı konuşmada, bugünkü protestonun sırasıyla 10. olduğunu ifade ederek vatandaşların özgürlükleri ve hakları için protesto düzenlediklerini söyledi.

Protestoda, onlarca polis güvenliği sağlarken, gösterilerin gerçekleştiği bölgeye çıkan bazı yollar kapatıldı.

Aralarında muhalefet partilerinin milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulmasını" talep etti.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyan etmek" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başladı.

Daha önce de belli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.​​​​​​​