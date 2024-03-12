Buca Belediyesi, ilk iftar programını Işılay Saygın Meydanı’nda düzenledi. Oruçlarını dualar eşliğinde açan vatandaşlar, ramazan ayının manevi güzelliğini ve bereketini paylaştı. Program kapsamında, sahneye ilk olarak Hacivat ve Karagöz çıktı. Çocukların kahkahalarla izlediği oyunun ardından gerçekleştirilen ateşbaz gösterisi izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Tahta bacak gösterisi ile çocukların yüzü gülerken program boyunca sunucu Mehmet Bozdağ’ın gerçekleştirdiği sohbet ve sunum izleyenlere huzur dolu dakikalar yaşattı. Sanatçı Sabahattin Arslan, akşamın ruhuna uygun ilahileri seslendirirken semazenlerin tasavvuf müziği eşliğinde yaptığı gösteri de büyük beğeni topladı.