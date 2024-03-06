İzmir’de bağlarıyla, bahçeleriyle ünlü Buca’nın nasıl bir beton kente dönüştüğünün itirafını yapan Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy, belediye başkanı olarak müteahhitlerle çalışamadıklarını ancak onlara kamu arazilerinden arsa üreterek önlerini açtıklarını ve böylece müteahhitlerin para kazanıp zengin olduğunu söyledi.

Konuşmasında Buca'nın bağ bahçelerin ve yeşil alanların yok edilerek betonlaşmasına yol verdiklerini gülerek ima eden Cemil Şeboy şunları söyledi: “Bizde müteahhitlere çalışmak yok. Müteahhitlerin önünü açmak var. 1994’te Buca Belediye başkanlığına geldim, Buca’nın bütün imar planlarını yaptık. Binlerce arsa üretildi. Onlar (Müteahhitler) para kazandı, zengin oldu. Bu bizim görevimiz. Belediye başkanının görevi bu.”



Şeboy’un bu konuşmalarını duyan çevredeki vatandaşlar ise “Cemil Şeboy Belediye başkanlığında yaptıklarını itiraf etmiş, Allah, geçmişte neler yaptıklarını kendisine bir bir söylettiriyor. Nedir bu müteahhit sevdası, nedir bu para sevdası. Buca Neden yaşanmaz halde şimdi daha iyi anlıyoruz” yorumlarını yaptılar.