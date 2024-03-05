Her ne kadar oyumu Konak ilçede kullanacak olsam da Buca’nın yeri bende ayrıdır. Çocukluğumu, gençliğimi, lise yıllarımı yaşadığım, Buca’mı unutamam...

Çok önemli siyasetçiler yetiştirmiştir Buca.

Allah uzun ömür versin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Spor Bakanlığı yapan Yüksel Çakmur, Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı rahmetli Işılay Saygın isimlerini unutulmayanlar arasına yazdırdılar.

Çakmur ve Saygın Buca Belediye Başkanlığı görevinde de birer efsaneydiler.

Daha sonra Buca Cemil Şeboy ile gerçekten altın devrini yaşadı.

Gerçekleştirdiği eserle hala Bucalıların büyük beğenisi ile hizmet veriyor.

Yedi Göller, Mevlana, Gölet ve o muhteşem Atatürk Maskı ile Cemil Şeboy da unutulmayacak başkanlar arasında yerini aldı.

Arada gelip başarılı olan başkanlar da vardı, 5 yıl görev yapıp hiçbir iz bırakmadan ortadan yok olanlar da.

Kenti için gecesini gündüzüne katanlar da oldu, keyif içinde vaktini doldurup göze batan bir proje yapamadan gidenler de…

Önümüzdeki seçimde partilerin gösterdiği adaylara bakarak, Buca için umutlanıyorum.

Öyle sıradan başkan olmayacak isimler var.

AK Parti adayı Adnan Öztekin,

CHP adayı Görkem Duman,

İyi Parti adayı Suat Nezir

DEVA adayı Aybar Uygur, gerçekten önemli ve başkanlığın hakkını verebilecek siyasetçiler.

Aralarındaki yarışta ipi kim göğüsler gerçekten çok merak ediyorum.

Daha önce üç dönem ANAP ve AK Parti’den kazanan Cemil Şeboy dönemi yaşanmıştı.

Son üç dönemdir Buca’da CHP kazanıyor.

Bu istatistik yarışın bu iki aday arasında geçeceğini gösteriyor ama durum hiç de öyle değil.

CHP’de geçen dönem önce aday olarak ilan edilip sonra çeşitli ayak oyunlarıyla adaylığı düşürülen Suat Nezir, İYİ Parti ile çok iddialı.

Partisi her ne kadar bu adaylar kadar popüler olmasa da DEVA adayı Aybar Uygur, uzun süredir sürdürdüğü çalışmalarla tabir yerindeyse çalmadık kapı sıkmadık el bırakmadı. Partisinin çok üstünde oy toplayacağı kesin.

Bence Buca’daki seçim geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi belli partiler için çok rahat geçmeyecek.

AK Parti ve CHP artık sadece kendi aralarında yarışmadıklarının farkındalar.

Bu durumu çok iyi gören AK Parti adayı Adnan Öztekin, sadece Buca Teşkilatı ile değil tüm ailesi ile sahada,. Eşi ve oğlu en büyük destekçisi.

CHP adayı Görkem Duman, partisinin ilçede iktidar olmasının hem avantajını hem de dezevantajını yaşıyor.

Taze kan olarak sahaya gelen Görkem, mimarlık olan mesleğinin avantajını iyi değerlendiriyor.

Son söz: Buca adaylarının yarışta gösterdikleri centilmenlik bir Bucalı olarak göğsümü kabartıyor. Buca’daki seçim çalışmaları, tüm Türkiye’ye örnek olmalı…