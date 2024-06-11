Bursa’nın yol haritasını belirleyecek olan stratejik plan çalışmaları kapsamında Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık belediyelerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu bölgede bacasız sanayiyi hakim kılmalıyız. Turizmi teşvik etmeliyiz. Beş yılda dağ yöresinde çok büyük değişim olacağını hep beraber görmüş olacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin 2024-2029 stratejik plan çalışmalarına devam ediyor. Bursa’yı bir bütün olarak ele alacak strateji toplantıları, İnegöl ve Gemlik’in ardından dağ ilçelerinde devam etti.

İlk olarak Keles Belediye Başkanı Ali Doğru’yu ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, her iki belediye yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda ilçenin ihtiyaçlarını ve ön görülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. İlçedeki yatırımları inceleyerek bilgi alan Başkan Bozbey, vatandaşlarla buluşarak sohbet etti.

Başkan Bozbey, daha sonra stratejik plan çalışmaları kapsamında Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ile bir araya geldi. Belediye yöneticilerinin de yer aldığı toplantıda, yeni dönemde Orhaneli’nin ihtiyaçları ve planlanan projeler konuşuldu. Toplantı sonrasında ilçe halkıyla buluşan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Orhaneli itfaiye istasyonundaki görevli personeli de ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Keles ve Orhaneli’nin ardından Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan’ı makamında ziyaret eden Başkan Bozbey, her iki belediyenin de yöneticilerinin yer aldığı toplantıda ilçede yapılması planlanan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıdan sonra ilçe halkıyla buluşan Başkan Bozbey, sahada yapılan çalışmaları da inceledi.

Dağ ilçelerinde son olarak Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan’ı ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, belediye bürokratlarının da bulunduğu toplantıda yeni dönemde birlikte yapılacak projeler hakkında görüşmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin geleceğini belirleyecek olan strateji plan çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdürdüklerini söyledi. İnegöl ve Gemlik’in ardından dağ ilçelerini tek tek ziyaret ettiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, “Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini ziyaret ederek belediye başkanı arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yaptığımız toplantılarda, stratejik plan konusunda onların da neler düşündüğünü sorduk. Dağ yöresinin kent için çok önemli olduğunu biliyoruz. Dört dağ ilçesinin de benzer sorunları olduğunu biliyoruz. Bu bölgede bacasız sanayiyi hakim kılmalıyız. Jeotermal, trekking gibi alanları genişletmeliyiz ve turizmi teşvik etmeliyiz. Gençlerin ve bölgeye gelenlerin keyifli zaman geçireceği alanlar oluşturmalıyız. Belediye başkanlarımızın da bu yönde talepleri oldu. Yapacağımız projelerle hem göçü önlemek hem de bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turist gelmesini hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte belediye başkanlarımızla tekrar bir araya geleceğiz. Beş yılda dağ yöresinde çok büyük değişim olacağını hep beraber görmüş olacağız” diye konuştu.