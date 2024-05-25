Geçtiğimiz hafta yıkım kararıyla gündeme gelen Çankaya Katlı Otoparkı esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kararı geri almasıyla rahat bir nefes aldı.

Esnaflar karardan memnun



Çankaya Katlı Otoparkı esnafı, yıkım kararının iptal edilmesi ve otoparkın güçlendirilerek hizmet vermeye devam edecek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir esnaf, "Dün belediye başkanımızla konuştuk. Otoparkımız yıkılmayacak, güçlendirilecek. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi mağdur etmeyeceğini söyledi, gözümüz aydın" şeklinde konuştu.

Akif Çayır, otopark esnafını ziyaret etti



Akif Çayır, Çankaya Katlı Otoparkı'na giderek esnafla bir araya geldi. Otoparkın yıkılmayacağı ve güçlendirme çalışmalarının yapılacağı müjdesini veren Çayır, "Yenisi yapılana kadar Çankaya Katlı Otoparkı yıkılmayacak" dedi.