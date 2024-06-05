Çevre sorunlarına karşı hassasiyetini dile getiren Tugay, çevre konusunda madenlerle bağlantılı çok önemli sorunlar olduğuna değindi.

Bergama altın cenneti

Bergama'nın doğasında var olan değerli madenler hakkında konuşan Cemil Tugay, "Bergama’ya gittiğniz zaman gerçekten özel bir şey var orada. Bir şekilde altın cenneti. Değerli madenlerin çok olduğu bir bölge" dedi.

İzmir'in maden haritası çıkarılmalı

İzmiri'in çevre ile ilgili birçok sorununun olduğunu ve bu sorunların da madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığını söyleyen Tugay, önlem olarak İzmir'in maden haritasının çıkarılması gerektiğini vurguladı. Tugay, " İzmir’in maden haritasının çıkarılması lazım. Çevre raporunun çıkarılması lazım. Çevre konusunda madenlerle bağlantılı çok önemli sorunlar var" diye konuştu.

İzmir-Balıkesir sınırı cehennem gibi

Maden işletmelerinin yoğunlukla faaliyet gösterdiği İzmir-Balıkesir sınırında yaşanan çevre kirliliğinin önemli boyutlarda olduğuna dikkat çeken Tugay, işin sonu nereye doğru gidiyor diye düşünmemeiz lazım dedi.

Tugay, "Bergama Balıkesir özellikle madenlerin yoğun olduğu bölgeler. İzmir-Balıkesir sınırında, Balıkesir tarafında, aynı bölgede yaklaşık 8-10 tane maden işletmesi var. Yani yukarıdan baktığınız zaman aşağısı cehennem gibi. Bunun bir fotoğrafının çekilmesi ve paylaşılması lazım. Burada biraz işin sonu nereye gidiyor diye düşünmemiz lazım. Ben madenciliğe karşı değilim ama bize ne getirdi ve ne götürdü diye ölçmemiz lazım. Bu alanı da unutmamamız lazım. Birilerinin çaba göstermesi lazım" şeklinde konuştu.

Yetkimiz dahilinde olan her alana müdahale edeceğiz

Yaşanan çevre sorunlarına karşı yapılması gereken müdahalelerin altını çizen Tugay, "Gideceğiz göreceğiz ve yetkimiz dahilinde olan her alana çevre kirliliği için müdahale edeceğiz. Yetki sahibi olmadığımız alanlarda ise yetki sahipleriyle görüşerek sorunları mümkün olduğunca en aza indireceğiz. Şu bir gerçek ki; eğer bu şehirde yaşam devam edecekse burada insanlar sağlıklı su ve gıda ile beslenecekse, hasta olmayacaksa, bu şekilde biraz huzurlu bir yaşamımız olacaksa, bunun için bir şeyleri durdurmaya ihtiyacımız var" dedi.