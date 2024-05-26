İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çalışmaları yerinde incelemek ve bölgenin sorunlarını dinlemek için Selçuk'ta yaptığı ziyaretler kapsamında Pamucak Turizm Yatırımcılar Birliği (PATUYAB) ile buluştu. Toplantıda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, PATUYAB Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Alp, otel işletmecileri ve bürokratlar yer aldı.

Tugay: Çok önemli turizm bölgelerinden birisi



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Pamucak önem verdiğimiz bir bölge. Yaklaşık 11 kilometrelik kum plajı ile beraber çok güzel bir koy. Hemen arkasında Küçük Menderes'in doğal yaşam alanı ve ona da komşu olan Efes Antik Kentimiz var. Turizm potansiyelinin çok yüksek olduğu, bir taraftan da hızlıca gelişen bir bölge. Burada işletmesi olan turizmcilerimizin bölgenin daha iyi hale getirilmesiyle ilgili istek ve talepleri vardı. Beraberce değerlendirmek için buraya geldik. Bulunmaktan çok keyif aldım. Ne yapacağımızı biraz daha net olarak belirlemiş olduk. Bölgenin hızlıca müdahale edilmesi gereken sorunlarına bir ya da bir buçuk yıl içinde kalıcı çözümler ürettiğimiz bir çalışma yapacağız. Pamucak İzmir'in çok önemli turizm bölgelerinden birisi. Bunun bilincindeyiz. Buraya gözümüz gibi bakacağız. Bölgenin Türkiye'deki turizm odaklarından birisi olacağını şimdiden söylemek isterim” dedi.

Sengel: Güven veriyor



Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise “Başkanımızın bu ziyareti bizler için de çok kıymetli. Problemlerimizle de ortaklaşacak olmak bize hem çok büyük bir güven veriyor, hem de geleceğe ilişkin özgüven sağlıyor” diye konuştu.

Tugay projeleri inceledi



Başkan Tugay, Eski Hal Binası’nın olduğu alanda yapılması planlanan spor salonu ve gençlik merkezi proje alanına geçerek incelemelerde bulundu ve bilgi aldı. Beraberindeki heyetle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait araziyi inceleyen Başkan Tugay, vatandaşlarla bir araya geldi. Tugay, daha sonra eski otogar alanında mevcut dükkanların yenilenme projesini inceledi. Otogarda çalışanlarla sohbet eden Başkan Tugay, sorunları dinledi. Servis şoförleri, turistik bölgelerde yolcuların beklemesi için üstü kapalı bölümler istedi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de sorunu çözeceklerini kaydetti. Tugay, sonrasında Filiz Ceritoğlu Sengel'i makamında ziyaret etti. Başkan Tugay, programın sonunda ise Selçuk'a gelen misafirlerin karşılandığı İstasyon Meydanı İZBAN çıkışı düzenleme projesi alanında incelemelerde bulundu.

“Hepsi önemli projeler”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İnşallah birbirinden keyifli projeleri birlikte yapacağız. Pamucak'ı da gördük. Hepsi önemli projeler. Terminali bir an önce devreye sokacağız. Alternatif yol olabilir mi onu konuştuk. Bir spor salonu projesi var, eski terminal alanında yeraltı otoparkı ve üzerinde meydan düzenlemesi, uygun olan bir yerde de kültür tesisi konuştuk. Bunların hepsi yapılabilir. Pamucak'a giden yolda da peyzaj çalışması yapılsa çok iyi olabilir diye düşünüyorum. İzmir'inen değerli yollarından birisi orası. Her şeyin düzenli, keyifli, güzel ve temiz olması için çalışacağız. Bir taraftan da planlanan altyapı çalışmaları var. Onları da yapacağız” dedi.

Sengel: Birlikte adım atmaya devam edeceğiz



Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise, “El ele tutuşup hizmetleri yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de temel belediyecilik hizmetlerinden biri olan temizlikle başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek gerekiyor. Bundan sonra Cemil Başkanımızla, uygulanabilir nitelikte olan projelerle adım atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.