İzmir’i ilgilendiren konularla ilgili Ankara’ya gideceğini; bakanlar, genel müdürlerle ve bürokratlarla görüşmeler yapacağını söyleyen Tugay, “Yakında Ankara’da birkaç bakanı ziyaret edeceğim. Üst düzey görüşme yapacağım. İzmir’in konularını takip edeceğim. AK Parti il başkanlığını ziyaretimizde il başkanı Bilal Saygılı’dan gerçekten bizi rahatlatan olumlu yaklaşım gördüm. İzmir’e hizmet için bize yardımcı olacağına dair bir izlenim aldım. Bu benim için çok kıymetli. 4 yıl seçim yok. İzmir’in hizmete ihtiyacı var. Biz; bize düşeni yapacağız ama yer yer bakanlıkların, valiliğin katkısı gerekiyor” dedi.

"ORTAKLIK BİTSİN, YÜRÜMÜYOR!"

Türkiye’de iktidarlarla CHP’yi ilk kez buluşturan İZBAN projesinin artık ortaklıkla yürümediğini anlatan Başkan Cemil Tugay, şu önemli açıklamalarda bulundu:

“İZBAN’ın temel olarak alt yapısıyla ilgili süreci TCDD yürütüyor. Rayların bakımı, sinyalizasyon...Demir yolunun mülkü TCDD’ye ait. Bakım ve yenileme ihtiyacı olduğu zaman bunu TCDD’nin yapması gerekiyor. İZBAN’da sefer aksamaları olduğunu biliyorum. Arkadaşlardan rapor istedim. TCDD; İZBAN dışında da o hatları kendi için kullanıyor. İZBAN’ın kullandığı hatları yük ve yolcu trenleri de kullanıyor. Kullanabilir. İtirazım yok. Sabah 08.30’da yük treni yavaşça geçiyor. İZBAN da bekliyor, yol açılsın diye. Bu yüzden sefer gecikmesi oluyor. Bu belediyenin hatası değil. Sözleşmede yoğun yolcu taşındığı saatlerde yük trenlerin geçmesinin durdurulması konusu yazılmış. Buna uyulmuyor. Arkadaşlarımız uyarıda bulundu. İZBAN yüzde 50 ortaklıkla kurulan bir şirket. Demir yolu hattında sinyalizasyon yapmaları gerekiyor ama yapmıyorlar. Sıkıntı çıkıyor. Hattın yolcu seferlerinde İZBAN’ı aksatmayacak şekilde yapılması lazım. Bu tamamen TCDD’nin kontrolünde. İstediğimiz gibi yürümüyor. Bu iki başlılık, ortaklık beklendiği gibi çalışmıyor. Bizim oturup konuşmamız lazım. Bunu da Ankara’da dile getireceğiz. İZBAN’ın işletmesini tamamen belediye üzerine alabilir. O durumda da raylar ve elektrik için para ödemeye devam edecek. TCDD zararlı çıkmayacak. Tümünü biz alabiliriz diyebilirler. Bu taşıma ile ilgili fonksiyonu zayıflatmayacağından emin olduğumuz zaman bunu onlara verebiliriz."