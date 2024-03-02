CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, seçim çalışmaları kapsamında Menemen'de yoğun bir mesai harcadı. Menemen Eski Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Başkan Tugay, burada hem esnaflarla buluştu hem de önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi Sitesi Ziyareti ve Birleşme Çağrısı

Başkan Tugay, önce Menemen Eski Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi. Burada yaptığı konuşmada, herkesi CHP çatısı altında birleşmeye davet etti. Ayrıca, Yobazlar tarafından şehit edilen Mustafa Fehmi Kubilay’ın Anıtı’na çelenk koyarak, tarihi mirasa sahip çıktı. Yıldıztepe Şehitliği'ni de ziyaret ederek şehitlerimizi anmayı ihmal etmedi.

Esnafın Talepleri ve Başkan Tugay'ın Taahhütleri

Menemen ziyareti sırasında CHP Menemen Belediye Başkanı Adayı Deniz Karakurt, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, Menemen Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Lütfü Tosyalı, Menemen Sanayi Sitesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Salim Yardımcı ile Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin ile bir araya gelen Başkan Tugay, esnafların taleplerini dinledi. Alt yapının yenilenmesi talebine karşılık veren Tugay, sorunların çözümü için taahhütte bulundu.

Seçmenden Cumhuriyet'e Sahip Çıkma Çağrısı

Ziyareti sırasında seçmenlere hitap eden Başkan Tugay, Cumhuriyet'e sahip çıkmaları çağrısında bulundu. CHP çatısı altında birleşme çağrısı yaparak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ziyarette, bazı esnaflar Başkan Tugay'a sevgi ve destek mesajları iletti.

KUBİLAY ANITI'NA ÇELENK

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, daha sonra CHP Menemen İlçe Örgütü ile Yıldıztepe'de bulunan Şehit Kubilay Anıtı'na çelenk koydu, Garnizon Şehitliği'nde dua ederek, mezarlara çiçek bıraktı. Menemen'de de esnafı ziyaret eden Tugay, yurttaşlarla bir araya geldi.

“İLÇENİN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

İlçe temasları kapsamında Menemen Ticaret Odası'nda sivil toplum örgütleri, muhtarlar, meclis üyeleri ve sivil toplum örgütleriyle buluşan Cemil Tugay, Menemen'i sevdiğini, ilçenin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Menemen'in değerli olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “İlçemize dair en kötü anımız, burada CHP'nin belediye başkanının düşürülüp, AKP'nin başkan vekili olarak gelmesi. Ondan sonra da yanlışlarla dolu bir süreç yaşandı. Menemen, İzmir tarihinde hep özel bir yere sahip oldu. İzmir'in en önemli yerlerinden olan Menemen, potansiyelini tam olarak ortaya koyamadı. Biz bu dönemde ilçemizi önemli bir yere taşıyacağız. Menemen’de yapılacak çok iş var. Un var, yağ var, şeker var İzmir böyle bir yer. Helvayı yapacak biri gerekli. Bugüne kadar İzmir’in yetişmiş becerisi bilgisi olan kendi yurttaşı, girişimcisi, bilim insanı, esnafı deneyimli siyasetçisi bir araya gelerek beraber çalışacak ortam kuramadık. Bunu da yapmaya talibim. Herkesin katkısını alıp, doğru karar verip bunları en hızlı şekilde hayata geçirdiğimiz çalışma yapacağız” dedi.

“KİMSE HAYATINDAN MEMNUN DEĞİL”

Tarım yapanların emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, şunları söyledi:

“Yüksek katma değerli ürünlerin ekilip biçilmesini teşvik edeceğiz. Şehirlerde tüketilen gıdanın, bu bölgelerden sağlanması önemli. Böylece çiftçinin geçimini sağlamaması mümkün değil. Kazanç elde edememesi mümkün değil. Eğer şehirle doğru ilişki kurulursa, yaptıkları işler sayesinde hayatlarını kazanabilir. Belli bölgelerde güçlü tarım kooperatifleri kuracağız. Ciddi bir ekonomik kriz var. Kimse hayatından memnun değil. Ülkede bir avuç insan mutlu. Onlar da siyaset aracılığıyla devletin imkanlarını kullanan ve rant alanlarını kendilerine peşkeş çekenler. O şekilde kendileri ve bir grup yandaş mutlu oluyor. Zengin yaşıyor.”

Yaşanan tüm sorunlara rağmen neden iktidarın hala ülkeyi yönettiğini soran Cemil Tugay, “Çok basit. Çünkü medyadan ve sosyal medyadan yalan yanlış algı çalışmaları yapıyorlar. 10 binlerce trolü var. Aksaray, Rize'den 'Karşıyaka için ne yaptın ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne adaysın' diye yazıyorlar. Bunlar paralı tetikçiler” dedi.

CHP'NİN ADAYLARINA DESTEK OLUN”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, DEM Parti ile ittifak yapıldığı yönünde kimi söylemlerin olduğunu da anımsatarak, “Çıktığım bir programın ardından 'Cemil Tugay DEM Parti’ye selam çaktı' diye paylaşımlar oldu. Ben DEM’li arkadaşlarımıza da diyorum; sandıkta birleşin. Her partiye diyorum bunu. 'Artık AKP'ye oy vermeyeceğiz' diyen yurttaşlara söylüyorum. Dileğimiz ülkemizin iyiye gitmesi. Birlik, beraberlik sağlansın, huzur olsun. Kimse aç ve açıkta kalmasın. İnsanlar hakkını alsın. Kimin hangi görüşten, siyasi partiden olduğu önemli değil. Yoksulluğun türü yok. Herkesin aklını başına toplayıp, 22 yıldır bu ülkeye yapmadığı haksızlığı bırakmayan bu hükümete karşı birleşmesi lazım. Bizlere sahip çıkması lazım. Ben DEM’e değil herkese selam çakıyorum. CHP’ye destek olun. Bu hükümete ders vermenin başka yolu yok” diye konuştu.

“SANDIĞA GİDİN”

Seçmemin son genel seçimlerde siyasete yönelik güvenini yitirdiğini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, şunları söyledi:

“Tüm olumsuzluklara rağmen ülkede yaşayacaksak, ülkeye sahip çıkacağız. Tereddüt edip sandığa gitmek istemeyenler olabilir. Sandığa gitmemeyi düşünenlerin, bundan vazgeçmesi gerek. Bu çözüm olmaz. Sandığa gitmemenin çözümü yok. Doğru olduğuna inandığı her şeyin arkasında durmalı, oyunu kullanmalı. Güzel bir ekiple sahaya çıktık. Bize şans verin. Bunun için de oyunuzu kullanın. Sonra katılımcı bir yönetim ile kentimizi yöneteceğiz.”

“MENEMEN'DE SATIŞ REKORU KIRDILAR”

Menemen'de, AKP döneminde satış rekoru kırıldığını anlatan Başkan Tugay, şunları söyledi:

“Menemen’e hiçbir hizmet yapılmadı. Sadece 6 milyonluk satış yaptılar. Ülkemiz AKP iktidarında çok kötü yönetiliyor. Türkiye’de 20 milyon insanı sosyal yardımlara bağladılar. 20 milyon insan devletten düzenli para alıyor ve buna bağımlılar. Ödedikleri paralar düşük ama insanlar üç kuruşa mecbur bırakıldı. CHP iktidara gelirse sosyal yardımların kesileceğini söylüyorlar. Onlar da buna inanıyor. Bu parayı ceplerinden veriyormuş gibi konuşuyorlar. Artık uyanma vakti geldi. Artık buna dur deme vaktidir.”

“İNSANLARIN GELECEĞE UMUTLA BAKMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Karşıyaka'da 5 yılı tertemiz geçirdiklerini ifade eden Tugay, “Önemli bir mücadeleyi buraya kadar getirdim. Bu mücadeleyi daha ileriye taşıyacağıma namus ve şeref sözü veriyorum. Yurttaşların sorunlarını duyup, dinleyeceğim. Bunun için güçlü bir ekip kuracağım. İlçe belediye başkanlarımızla takım gibi çalışacağız. Birbirimiz duyacağız. Hiçbir belediye başkanımız 'Sen kendi işine bak. Burası benim alanım' demeyecek. Öyle bir sistem içerisinde çalışacağız. Bu şehirde tarihe geçecek bir belediye yönetimi göreceksiniz. İnsanlarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlayacağız. Sizden ricam; bize itimat edin. Destek olun. Ayrıca tüm seçmenleri de ikna edin. Öyle yapın ki bir daha Menemen'in 6 milyarlık arazisi satılmasın. Kimse bizden umudunu kesmesin. Biz vatansever insanlarıyız. Cumhuriyet'i kuran partinin mirasını taşıyan insanlarız. Burasının onların babasının çiftliği olmadığını sık sık hatırlatacağım” dedi.