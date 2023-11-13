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Denizde ve karada, helikopter desteğiyle süren arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Dalış Timi'nin de katıldığı bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin, lastik botta batmadan önce 13 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine kayıp 2 kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

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Ekipler, 4'ü denizde, 1'i karada olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Düzensiz göçmenlerden 5'inin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi, denizdeki 1 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ndan yapılan açıklamaya göre, Kleopatra Koyu'nda düzensiz göçmen lerin bulunduğu lastik bot un battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.