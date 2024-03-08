Çeşme Boyalık Otel'de yaklaşık 300 kadınla bir araya gelen Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü organizasyonu düzenledi.

Cefakar Türk kadınının vatan savunmasında olduğu gibi bugün de ülkenin kalkınmasında ön saflarda yer aldığını söyleyen Tanık, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kadınlarımız hayatın her alanında kendilerine yer bulmaya başladı. Bizler de Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkarak çıtayı daha da yükseltmek için var gücümüzle çalışmak zorundayız” diye konuştu.

ÇITAYI YÜKSELTTİLER

Çeşme'de kadınların önemli başarılara imza attığını, kooperatifler kurarak ticarete atılıp ekonomik özgürlüklerini kazandığını vurgulayan Esat Tanık, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlçemizdeki kadınlarımızın özgüveni o kadar yüksek ki; erkek işi olarak bilinen işleri bile kolaylıkla yapabiliyorlar. Önümüzdeki süreçte Çeşme'de kadınlarımızın kurduğu kooperatifleri çeşitlendirerek, onlara desteğimizi artıracağız. Turizm cenneti olan ilçemizde gerekli eğitimlerle kadınlarımızın istihdamdaki payını da yükselteceğiz. İhtiyaç duyulan her meslek kolunda bu kursları çeşitlendireceğiz” diye konuştu.

Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, konuşmasının ardından kadınları tek tek kutlayarak, fular, karanfil ve Türk kahvesi dağıttı.

Tanık, “Dağıttımız bu kahveleri sizlerin evine, iş yerine misafirliğe geldiğimizde birlikte içeceğiz” dedi.