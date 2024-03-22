AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, kentsel dönüşüm planına rağmen yıllardır ihmal edilen Ballıkuyu Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Çankırı, özellikle dar ve dik sokaklarda yaşayanların yaşadığı zorlukları bizzat deneyimledi. Basamak basamak çıktığı 360 basamaklı merdivenlerde soluğu alarak mahalle sakinlerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Ballıkuyu Mahallesi'nde yapılan buluşmada, mahalle sakinleri acil durum araçlarının giremediği dar sokaklar ve merdivenler nedeniyle güçlük çektiklerini dile getirdi. Ceyda Bölünmez Çankırı, mahalle sakinlerinin yaşadığı bu zorlukları yerinde görmek ve duyarsızlıkla mücadele etmek adına merdivenleri tek tek çıktı.

Çankırı, yaptığı açıklamada, "Ballıkuyu gibi Konak'ın dört bir köşesinde vatandaş ehemmiyeti artık umursanmıyor. Bu mahallede insanlar çöpler ve sokak hayvanlarının pislikleri içinde yaşıyor. Üzerine bir de Kaleye kadar uzanan bu merdivenleri çıkarak evlerine ulaşım sağlamaya çalışıyorlar. Bu kentin her köşesinde insanlar benimsediği ideolojisinin enkazı altında kalmak istemiyor. Bu seçimde adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, geleceğimize, evlatlarımızın istikbaline oy vereceksiniz." şeklinde konuştu.

“Seçmen uyandı ve uyandırıyor”

Bölgenin yıllardır kentle bağ kurmaya çalışan bir eklenti olarak tartışmaların odağında olduğunu hatırlatan Çankırı, “Seyir terasları, yeni nesil çocuk parkları, mesire alanları Kadifekale’yi adresi haline getirmek istiyoruz” dedi. Yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bölgede ekonomik ve kültürel bir yol haritasının çizilmesi gerektiğini konuşan AK Parti Konak Adayı Çankırı şunları söyledi: “Burası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararına rağmen 12 yıldır çivinin çakılmadığı yer. İçinde, Ballıkuyu, Akarcalı, Yeşildere, Kosova ve Kocakapı mahallelerinin bulunduğu, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi İletişim ve Tanıtım Merkezi Ofisi burada yıllardır tabeladan ibaret duruyor. 20 yıldır vaat verip sırtını dönenlerin bu anlayışını yıkacağız. Ne zaman tükettiğini üreten bir güç olursak işte o zaman daha sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirebiliriz. Bunu birlikte başaracağız. Güçlü, her şeyin farkında, bilinçli, üretken nesiller. Bizlere de bu konuda çok iş düşüyor. Uyanmak, uyandırmak ve bilinçlenmek. Bu sebeple içinde bulunduğunuz bu geri kalmışlıktan artık çıkmalısınız. Barınma ihtiyacınızdan tutun da en temel ihtiyaçların bile karşılanamayacak durumda bir yerdesiniz. Birileri hiç el atmadı. Burada çok yük var. Ama bizim de çalışmaya o yükü kaldırmaya ve size daha rahat bir hayat sunmaya yönelik gücümüz var. “

Mimarlar Odası’ndan Kadifekale ve İkiçeşmelik vurgusu

Çankırı ardından TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret etti. Konak’ın birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihinin yanı sıra Cumhuriyet dönemine ait tarihi yapıları da barından adres olduğunu hatırlatan Çankırı, 1 Nisan’dan sonra bilim-teknik ve kamu yararı üçgeninde tasarım, uygulama ve koruma alanlarında mimari projelerde birlikte çalışacaklarının mesajını verdi. Oda üyeleri tarafından Kadifekale ve Ballıkuyu arasındaki Patlıcanlı yokuş dahil olmak üzere koruma amaçlı imar planlarının olmadığı hatırlatılınca Çankırı‘da AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevini hatırlatarak; “Koordinatörü olduğum Uşak, Denizli, Manisa, Aydın ve Muğla illerinde de tecrübe ettiğimiz şu ki, şehirleri o kentin uzmanlarıyla birlikte yeniden tasarlamalıyız. Çünkü koruma dediğiniz hamleler, yerel idarenin öncülüğünde yapılması demektir. Bu sebeple sizlerle de 1 Nisan sonrasında omuz omuza çalışacağımıza inanıyoruz.” dedi.