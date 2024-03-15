“ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Belediye Başkan Adayı B. Yıldız Ünsal, her gün gerçekleştirdiği halk buluşmalarını ilçenin simgelerinden Karşıyaka Çarşı’da sürdürdü. Gün boyunca Çarşı’yı ve ara sokaklarını dolaşan Yıldız Ünsal, her yaş ve kesimden vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı, alkışlarla desteklendi. Hem esnafla hem de halkla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Ünsal; Çarşı’yı eski hareketli ve canlı günlerine döndürmek için projeler hazırladıklarını söyledi. Konsept sokaklar yaratarak ticari kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini söyleyen Ünsal ortak akıl ile hareket ederek daha güzel bir Çarşı yaratacaklarını söyledi.

“ÖZLENEN GÜNLER GERİ GELECEK”

Karşıyaka Çarşı’nın kent için çok değerli bir bölge olduğunu dile getiren Belediye Başkan Adayı B. Yıldız Ünsal “İlçemizin en önemli markalarından biri olan Karşıyaka Çarşı’nın yeniden eski hareketli ve canlı günlerine kavuşması için güzel projelerimiz var. Son dönemde burada yapılan iyi işleri daha da ileriye taşımak için çalışacağız. Esnafımızın ve bölge halkının görüşleri daima rehberimiz olacak. ‘Nerede o eski Karşıyaka’ diyenler, gençlik yıllarını özleyenler bu dönem çok şanslı. Çarşı’ya nitelik katarak, hem fiziki hem de sosyal hizmetlerle buluşturarak Karşıyaka’mıza daha da yakışır hale getireceğiz” diye konuştu.

Çarşı’da bulunan Karşıyakalılar da yeni dönemden umutlu olduklarını belirterek Ünsal’ı gün boyunca sevgiyle kucakladı, bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.