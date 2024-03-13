Bayraklı Belediye Başkanı Aday Adayı Murat Haluk Öncel, CHP'den istifa ederek AK Parti Bayraklı Adayı Bilal Kırkpınar'a destek verdi. Ancak bu karar, eski partililerin tepkisini çekti.

Geçen ay CHP'den Bayraklı Belediye Başkan aday adaylığı için istifa eden Murat Haluk Öncel, partisinin üst yönetiminin aday belirleme sürecini eleştirmişti.

Murat Haluk Öncel, bir dönem CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği de yapmış bir isim olarak, AK Parti'nin Bayraklı Adayı Bilal Kırkpınar ile bir araya gelerek, 31 Mart seçimlerinde Kırkpınar'a destek vereceğini açıkladı.

Öncel'in bu destek açıklaması, CHP'den ayrılan bir ismin AK Parti adayını desteklemesi nedeniyle eski partililer arasında büyük bir tepki uyandırdı.

Tepkiler ve Siyasi Arenadaki Yankıları

CHP'nin eski üyesi olan Öncel'in bu kararı, siyasi arenada dikkat çekti. Partiden ayrılan bir ismin rakip parti adayını desteklemesi, yerel seçimlerin nabzını şimdiden artırdı.

Murat Haluk Öncel'in Tercihi ve Siyasi Dinamikler

Öncel'in AK Parti adayı Kırkpınar'a destek verme kararı, siyasi dinamiklerin nasıl şekilleneceği konusunda birçok soruyu beraberinde getirdi. Öncel'in motivasyonu ve kararının arkasındaki nedenler merak konusu oldu.

"KENDİSİ CUMHURİYET HALK PARTİLİ AMA..."

Bilal Kırkpınar açıklamasında şunları dile getirdi;

“Bugün Murat Haluk Öncel’i ziyaret ettik. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan aday adayıydı. Dolayısıyla Bayraklı için projeleri olan, hayalleri olan bir büyüğümüz. Kendisinin de bu hizmet sürecinde projelerinden, bilgi birikimlerinden ve tecrübelerinden istifade edeceğiz. Kendisi Cumhuriyet Halk Partili ama Bayraklı kimliği onun da önünde. Çünkü burada bir siyasi parti seçmiyoruz. Bu seçimde Bayraklımıza hizmeti getireceğiz."

"BİLAL KIRKPINAR'A İNANDIM!"

Murat Haluk Öncel de konuşmasında şunları söyledi;

“Çok önemli ve İzmir için kritik bir seçime gidiyoruz. Bilal Kırkpınar, Bayraklı'nın bir evladı. Beni ziyaret etti. Ona sorduğum bir soru vardı. Beni ikna edebilir misin? Ben Bayraklı'da hayalleri olan birisiydim. Ben de Bayraklı'ya hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir bireydim. Fakat maalesef aday olamadım. Aday olamamak hiç umurumda değil. Benden daha iyi bu hizmeti yapabileceğine inandığım birisine de oy verebileceğimi söylemiştim. Sayın adayımız geldi, ziyaretlerinde beni ikna etti. Samimiyetiyle, içtenliğiyle, duygularıyla, halkçı kimliğiyle, vatandaş kimliğiyle, Bayraklı'nın bir gerçek evladı olma kimliğiyle beni ikna etti. Projelerini anlattı, yapmak istediklerini anlattı. Yapmak istediklerinin hiçbir tanesinde siyasi görüş yoktur. Sadece ve sadece Bayraklı'ya hizmet etme duruşu vardır. Benim bütün hayallerimi kendi hayaliymiş gibi anlattı, bana da bunu ispat etti, gösterdi, inandırdı. Bilal Kırkpınar'a inandım. Gerçekten bayrak diye düşünüyor. Gerçekten Bayraklı'ya hizmet etmek istiyor. Ben de bu hizmet etmek isteyen kardeşinizin bu çalışmalarına, bu mücadelesine katkı koymak için ona destek olma kararı aldım. Beni seven, bana değer veren, benim fikirlerime önem veren, benim düşüncelerimi beğenen ve benim siyasi mücadelemi çok iyi bilen arkadaşlara buradan çağrı yapmak istiyorum. Biz siyasi seçmiyoruz. Belediye başkanlığı yapsın diye. Biz kişileri seçiyoruz. Biz liyakatlı, donanımlı, bu işi en iyi kıvırabilecek, belediyeyi en iyi yönetebilecek ve yöneteceği belediyede halkına, vatandaşına en hizmeti getirebilecek adayları seçiyoruz. Bilal Kırkpınar’a destek açıklamamı sizlere yapıyorum. Sizlerin de desteğini Bilal Kırkpınar'da bekliyorum. Bilal Kırkpınar hiçbirimizin yüzünü kara çıkarmayacağını emin olduğum ve beni ikna eden bir arkadaşımız ona başarılar diliyorum."