İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ulusal, havza ve il su kurulları ile ilgili İzmir İl Su Kurulu Toplantısı'nda Vali Süleyman Elban, su kaynaklarındaki azalmalara dikkat çekerek, Türkiye'nin su stresinden su fakirliğine doğru ilerlediğini ifade etti.

Su Stresi ve Azalan Su Kaynakları

Vali Elban, toplantıda su kaynaklarındaki ciddi azalmalara vurgu yaparak, "Çok ciddi manada, su stresi yaşayan ülke olmaktan su fakiri bir ülke olmaya doğru gidiyoruz." dedi. Bu durumun ülkemizin karşı karşıya olduğu önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Küresel Isınma ve Türkiye'nin Durumu

Türkiye'nin küresel ısınmadan en fazla etkilenebilecek ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken Elban, iklim değişikliklerinin hızla tropikal iklimlere doğru ilerlediğini kaydetti. Bu durum, su kaynaklarını daha da zorlayarak su fakirliğini artırabilir.

Hükümetin Eylemleri ve İl Bazında Çalışmalar

Suyun doğru kullanımı için hükümetin eyleme geçtiğini belirten Vali Elban, "Biz de il bazında bu konuda ne yapıyoruz, ne yapabiliriz, onunla ilgili çalışmalar yapmak durumundayız. Hem merkezi hem de diğer idare tarafından alınan kararların burada hızlıca hayata geçirilmesi konusunda çok süratli bir şekilde eylem almak zorunluluğumuz var." şeklinde konuştu.

Su Kaynaklarının Kirletilmemesi ve Tarımın Rolü

Elban, su kaynaklarında yaşanan ciddi azalmalara ek olarak, kaynakların kirletilmemesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, tarımda yanlış sulama tekniklerinin hızlıca terk edilmesi gerektiğini belirtti.

Su Yönetimi ve Entegre Yönetim Amaçları

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ise toplantının suyun miktar ve kalite olarak korunması, kirliliğin önlenmesi, entegre yönetimi sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Yağışın çok az olduğu dönemlerden geçildiğini ifade eden Sever, şöyle konuştu:

"Ani yağışlarla taşkınlar yaşanıyor. Altı ayda alacağınız yağışı, ani yağışlarla altı saatte alıyorsunuz. O zaman da toprak maalesef suya doymuyor, sel veya taşkınlar yaşanıyor, mal ve can kaybına da neden oluyor. Dolayısıyla değişen iklim koşullarına uyum sağlamak adına da su kaynaklarının koordinasyon içerisinde yönetilmesi elzem."

Toplantıda Küçük Menderes, Gediz, Kuzey Ege ve Büyük Menderes havzalarındaki İzmir'de havza ölçekli yönetim, içme-kullanma suyu havzası koruma, tarımsal sulama planları, taşkın ve sel baskınlarının önlenmesi, altyapı yatırımlarının değerlendirilmesi, su verimliliğinin arttırılması konular ele alındı.