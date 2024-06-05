Haber Ekspres Gazetesi'ni ziyaret eden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, gazeteye özel yaptığı açıklamada eski Cumhuriyet Kahvehaneleri'nin yeniden canlandırılacağının müjdesini verdi.

"Cumhuriyet Kahvehanelerini yaşatacağız"

Aslanoğlu, İzmir'in Karaburun ilçesinde ve Şirince'de yeniden yaşatılacak kahvehaneler için, "Bizim eskiden Cumhuriyet Kahvehanelerimiz vardı. Şimdi bir Karaburun'daki İlçe Binamıznın altında bir kahvehanemiz var. Bir tane de Şirince'de şu an atıl vaziyette olan bir binamız var. Şimdi her ikisini de aslına uygun biçimde restore ediyoruz. Müze haline getiriyoruz. Eski Cumhuriyet Kahvelerini yaşatacağız" dedi.

Müze halinde olacak

Aslanoğlu, projenin müze niteliğinde olacağına ve tarihi eşyaların kahvehaneler içerisinde yer alacağına değindi. Aslanoğlu, "Genel merkezden gelecek olan tarihi eşyalara da yer verilecek. Proje müze halinde olacak" diye konuştu.

Uluslararası bir proje olacak

Özellikle Şirince'de yaşatılacak olan Cumhuriyet Kahvehanesi'nin uluslararası boyutta olacağına dikkat çeken Aslanoğlu, "Şirince'de açılacak olan kahvehaneyi böyle uluslararası olabilecek örnek gösterilebilecek bir proje haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Bu projeyi yaygınlaştıracağız

Metropol kırsallarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Aslanoğlu, "Bu bundan sonra da çok yaygınlaştırmak istediğimiz bir proje. Özellikle de metropol kırsalı diye. Çünkü metropol kırsalı tam kırsalla birebir değil İç Anadolu gibi değiliz biz" açıklamalarında bulundu.

Proje ne zaman hayata geçirilecek?

Aslanoğlu'nun ilettiği bilgilere göre projenin 29 Ekim tarihinde hayata geçirilmesi bekleniyor.