Siyasetin dili farklı.

Herkes değişik anlayabilir, farklı yorumlayabilir. Kimi duyar, kimi anlar, kimileri de işine geldiği gibi yorumlar.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, eski Başkan Aziz Kocaoğlu ile aralarının iyi olduğunu her fırsatta kendisini övdüğünü görenler, o kadar çok ileri gittiler ki, Kocaoğlu’nun belediye çalışmalarını yönettiğini bile ileri sürdüler.

Ben önceki günkü yazımda Başkan Tugay’ın kendi işlerine kimseyi karıştırmayacağını, böyle bir şeye yeltenen olursa onu buna pişman edeceğini söylemiştim.

Yanılmamışım.

Daha yazımın üzerinden iki gün geçmeden o haber geldi.

Kocaoğlu’na yakınlığı ile bilinen İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer’i görevden aldı Başkan Tugay.

Kimse böyle bir kararı beklemiyordu.

Hatta, o en başta yazdığım yorumları yapanlar, Tugay’ın Kocaoğlu ile arasının çok iyi olduğunu, Kocaoğlu’na yakın isimlerin koltuğunun bu yüzden neredeyse garanti olduğunu ortalığa yayıyorlardı.

Demek ki neymiş…

Başkan Tugay, herkesi dinler ama kararırı kendi verirmiş.

Şimdi daha iyi anlaşıldı mı?

Öyle ortalığa birkaç dedikodu salıp Başkan Tugay’ın elini zayıflatmak için uğraşanlar, onun AK Parti’ye geçeceğini bile yaymaya çalıştılar.

Şurası bir gerçek.

CHP İzmir Örgütü’nün partiyi zayıflatmak için dışarıdan bir muhalefete ihtiyacı yok. Kendileri kendi aralarında bu işi çok iyi başarıyorlar.

Partide ne kadar sevilen, sayılan, toplumun kabul ettiği isimler varsa, onları dışlamak hatta delege bile yapmamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Nasıl olsa İzmirliler oyunu CHP’ye veriyor, o isimler olmasa da olur.. Küçük olsun bizim olsun mantığı İzmir’de CHP’yi her geçen gün zafiyete uğratıyor.

Hak, hukuk adalet diye iktidar yoluna çıkan bir partide, bir ilçe başkanı, ilçenin tüm imkanlarını kendi güc ünü artırmak için kullanıyorsa söylenecek söz kalmamıştır.

Bunun en çarpıcı

Örneğini Bornova seçimlerinde gördük. Partinin önemli isimlerinden, CHP’de çok uzun yıllar Bornova İlçe Başkanlığı yapmış Hikmet Sökmen’in oğlu avukat Özdemir Sökmen’in sosyal medyasında yaptığı paylaşımı okuyunca inanın çok üzüldüm. Paylaşımı aynen şöyle:

“Dün ofisimizde çalışıyorduk. Telefon çaldı. Açtım. "Günaydın efendim, burası CHP Bornova İlçe Başkanlığı.Sizi delege seçimleri için arıyoruz. Siz de Kazım Dirik Mahallesi'nde oy kullanacak üyelerimizdensiniz. Oy kullanmaya bekliyoruz: Başkanımız Ertürk Çapın mavi listeyi destekliyor, lütfen sizden de mavi listeye destek vermenizi istiyoruz."

Tabi ki çok şaşırdım. CHP İlçeden Fatma hanım diye birisi beni arıyor ve Başkan Çapın'a destek istiyor. Bu nasıl iştir? Bornova CHP İlçe Merkezi Ertürk Çapın'ın özel şirketi midir? Sen bu şekilde bütün Bornova'yı nasıl kucaklayacaksın? Daha neler göreceğiz bakalım... Mavi listelere oy veren değerli partilier. Bakın sizi kimler yönetiyor ve lütfen mavi listelere oy verirken bu durumları bir kez daha düşünün!... Salı günü tüm Kazım Dirik Mahalleli parti üyelerimizi beyaz listeye oy vermeye davet ediyorum. Saygılarımla”.

Haksız mı Sökmen?

Hak, hukuk, adalet diye yola çıkanlar attıkları her adıma, aldıkları her karara dikkat etmeli.

İzmirli seçmen bütün bunları görüyor.

Unutmayın.

Bu şehirde Burhan Özfatura DYP ve ANAP’la iki kez Büyükşehir’i kazandı. Küçük ayak oyunları ile kazanacağız oylar belki size parti içinde koltuk kazandırır ama ilçenizdeki en büyük koltuğu elinizden alır götürür.

Uyarmadı demeyin…