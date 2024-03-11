Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karşıyaka Belediye Başkan Adayı B. Yıldız Ünsal, hafta sonunu sahil şeridinde geçiren yurttaşlarla buluştu. Karşıyakalıların yoğun ilgisiyle karşılanan Ünsal, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Bu güzel birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüz olacak. Yarınların Karşıyaka’sını birlikte yaratacağız" dedi.

Sahilde Keyifli Buluşma

Pazar günü sahil turuna çıkan Ünsal, Tersane'den başlayarak vatandaşlarla buluştu. Her yaş grubundan gelen ilgiyle karşılanan CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı, yurttaşların taleplerini dinleyerek, projelerini ve öncelikli hedeflerini paylaştı.

Halkın Güveni ve Desteği

Başkan Adayı Ünsal, halkın ilgi ve desteği sayesinde yerel seçimlerde büyük bir başarı elde edeceklerine inandığını ifade etti. 1 Nisan'ın, Türkiye, İzmir ve Karşıyaka için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyleyen Ünsal, vatandaşlarla kucaklaşarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Karşıyakalılar Güvendiklerini Belirtti

B. Yıldız Ünsal'la kucaklaşan vatandaşlar, kendisine güvendiklerini ve başarılı bir başkan olacağına yürekten inandıklarını dile getirdi.

İŞİMİZ GÜCÜMÜZ KARŞIYAKA!

Sokaktan aldığı büyük güçle pırıl pırıl bir kent ve aydınlık bir gelecek yaratmak için yola çıktığını vurgulayan B. Yıldız Ünsal “İzmir’in ve belki de Türkiye’nin en güzel sahil şeridine sahibiz Karşıyaka’da. Bu sahili, bu muhteşem kenti böylesi aydınlık ve çağdaş insanlarla paylaştığımız için de çok şanslıyız. Karşıyaka’ya ve bu eşsiz Karşıyaka halkına yakışmak için, değerlerimize sahip çıkıp geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışacağız. İşimiz gücümüz Karşıyaka olacak. Çocuklarımıza güzel sokaklar, modern parklar ve yaşanabilir bir ilçe bırakacağız. Engelli bireylerimiz için erişilebilir olanaklar yaratacağız. Büyüklerimiz, gençlerimiz, her bir yurttaşımız baş tacımız olacak. Her kesimi kucaklayan projelerimizi tek tek yaşama geçireceğiz. Kentimizi birlikte yönetip geleceğin Karşıyaka’sını el ele yaracatacağız” diye konuştu.