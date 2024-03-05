CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından ilki Bağyurdu Mahallesi’nde kalabalık bir kitlenin katılımıyla miting havasında gerçekleştirilen Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarının ikincisi, 5 mart Salı günü Ulucak’ta gerçekleştirilecek. Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen tarafından sosyal medya hesaplarından duyurulan açılış, 5 Mart Salı Günü Ulucak Dibek Alanı’nda gerçekleştirilecek. Yoğun katılımla yapılması planlanan SKM açılışı, takip eden günlerde diğer mahallelerde de gerçekleştirilecek.

‘’DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM YER’’

Açılışa yoğun bir katılım beklediklerini belirten Başkan Adayı Türkmen, ‘’ Ulucak benim doğup büyüdüğün, belediye başkanlığı yaptığım yer. Oradaki hemsehrilerimizin bizleri açılışta yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Tüm halkımızı bizlerle birlikte hareket etmeye davet ediyorum.

CEMİL TUGAY KEMALPAŞA’DA

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemalpaşa’ya geliyor. 5 Mart Cuma Günü Saat 13.00’da Nazarköy’de düzenlenecek programa katılacak Tugay, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek. Programın ardından Cemil Tugay saat 15.00’da CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı’da partililerle buluşacak.