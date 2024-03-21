31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne günler kala, Buca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in halk buluşmasına ev sahipliği yapacak. CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman ile birlikte Işılay Saygın Meydanı'nda (eski Kasaplar Meydanı) 'Halk Buluşması' gerçekleştirecek olan Özel’in Buca’ya özel önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Büyük buluşmaya tüm vatandaşları davet eden Görkem Duman “Bizler seçim saha çalışmalarımız kapsamında gecemizi gündüzümüze katıyor, projelerimizi ve Buca'mızın önümüzdeki 5 yılını her hemşehrimize anlatıyoruz. Her biri mitinge dönüşen seçim koordinasyon merkezi açılışlarımız, Buca’nın 47 mahallesinde eş zamanlı yürüttüğümüz çalışmalarımız, Genel Başkanımız Özgür Özel’in Bucalılarla buluşmasıyla taçlanacak. Gelin sizler de bu coşkuya ortak olun” dedi.