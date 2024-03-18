Cumhuriyet Halk Partisi Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, Menderes için planlanan projelerini açıkladı. Menderes’in 44 mahallesine vurgu yapılarak 44 proje olarak hazırlanan projeler ilçenin geleceğine ışık tutuyor.

Gerçekçi, ihtiyaç duyulan projeler

Herkesin sesi olmak adına tüm kesimler dinlenerek hazırlanan ve ilçenin ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanan projeler gençlerden kadınlara, engellilerden yaşlılara ve can dostlara kadar toplumun tüm gruplarına hitap ediyor.

Dev yatırımlar

Tarım, turizm ve sanayinin yer aldığı, İzmir’in güneyinde her gün artan nüfusuyla dikkat çeken Menderes’in bu yapısına uygun planlanan projeler 5 yıl içerisinde kısa, orta ve uzun vade de yapılacak şekilde planlandı. Yer altı otoparkı ve katlı otoparktan sahil bölgesinin temiz enerji doğalgaz ile buluşmasına, yeni belediye binasından 7’den 70’e herkese hitap eden yaşam merkezlerine, spor tesislerinden eğitim desteklerine, can dostlara dokunan hizmetlerden düğün salonları ve kapalı pazaryerlerine, yaşam alanlarından ulaşım projelerine v.b. Menderes’in 44 mahallesine vurgu niteliğinde hazırlanan 44 proje ile sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri sunulacak.

Büyükşehir ile uyum

Projelerde dikkat çeken ayrıntı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmaların yer alması. Menderes’e katkı sunacak, İzmir’e de yeni bir cazibe merkezi katacak projelerin yer aldığı çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirilecek. Büyükşehir ve ilçe belediyesinin uyumunu ortaya koyan projeler ile kazanan Menderes kazanan İzmir olacak.

Eşit hizmet

Projelerle ilgili açıklamada bulunan CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, ‘’ İlçemizin tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak ortak akılla hazırladığımız projelerimizle Menderes’imizin geleceğine katkı sunmaya hazırız. Vatandaşlarımızın teveccühüyle Menderes Belediye Başkanı olduğumuzda 1 Nisan itibariyle ilçemizin 44 mahallesine eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza hızlıca başlayacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla Menderes’imize katkı sunacak, güzel ilçemize hak ettiği değeri vereceğiz.’’ dedi.

Vatandaş odaklı

Hazırlanan projeleri ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Çiçek, ‘’ Her gün büyüyen ilçemizin temel ihtiyaçlarının yanı sıra hemşehrilerimize dokunan projelerimizi büyük bir titizlik içerisinde hazırladık. Projelerimizi belirlerken vatandaş odaklı, herkese hitap eden çalışmalara dikkat ettik. Ekibimizle birlikte ortak akılla tüm kesimleri dinleyerek projelerimiz hazırladık. Amacımız Menderes’imizin gelişimine katkı sunarken Menderesli hemşehrilerimizin de sesine kulak vermekti.’’ dedi.

Menderes sınıf atlayacak

Hayata geçirilecek projelerin bütün planlamasının hazır olduğunu kaydeden CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, ‘’ Öncelik belediyenin bütçe yapısı olmak üzere tüm etkenler dikkate alınarak hazırlıklarımızı tamamladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortaklıklar da planlandı. Bütün paydaşlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içerisinde Menderes’imiz için hazırız. Projelerimiz ile Menderesli hemşehrilerimize katkı sunarken Menderes’imiz sınıf atlayacak.’’ dedi