Buca’ya Olgun Gençler Yaşam Merkezi Ekonomik koşullar nedeniyle zorluk çeken emeklilerin hem sosyal hayata katılabilmesi hem de motor yeteneklerini kaybetmemesi adına merkezler kuracağını ifade eden CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, "Yaş almış büyüklerimiz için kentimizin kamusal park ve bahçelerinde, içinde kafe, berber, satranç ve bilardo salonları gibi alanların bulunduğu sosyal tesisler kuracağız. Bunları ilk planda 5 nokta da planlıyoruz. Buca'nın simge noktalarında yer alacak" dedi. Duman, merkezlerde herkesin faydalanabileceği uygun fiyatlı işletmelerin de yer alacağını belirtti. Evde bakım hizmeti ve aşevi CHP'li Görkem Duman, sosyo-ekonomik olarak yoksunluk içinde bulunan, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta ve yaşlı bireyler için ise belirli periyotlarda kişisel bakım, kuaför, ev temizliği gibi destek hizmetlerin verileceğini belirtti. Kurulacak aşevi ile hazırlanan yemeklerin yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi. Hasta nakil aracı Kentteki ihtiyaçların birinin de hasta nakil aracı olduğunu ifade eden Duman, “Tedavi gören ve sağlık kuruluşlarına gitmekte zorluk çeken hemşehrilerimiz için de Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün bünyesine hasta nakil araçları dahil edeceğiz" dedi.