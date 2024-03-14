4. Faz çalışmaları bittiğinde kapasitesi yüzde 36 oranında artarak yeniden Türkiye’nin en yüksek kapasiteli atık su arıtma tesisi olacak Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin mevcut 3 fazında yürütülen revizyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında, her 3 fazdaki havuzlar temizlenip, kullanım ömrünü yitiren ekipmanların tamamı yenilendi. Yaşayan Körfez programının en büyük adımlarından olan revizyon projesiyle sıfır ayarlarına geri dönen tesisin atık su arıtma verimi de arttı.

TEPEDEN TIRNAĞA YENİLENDİ

2000 yılında devreye alındıktan sonra kapsamlı bir revizyon geçirmeyen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, hazırlanan projeler doğrultusunda yoğun bir revizyon aşamasından geçti. Tesiste kullanılan 15 ön çökeltim pompası, 12 içsel geri devir pompası, 12 geri devir pompası, 6 son çökeltim fazla çamur pompası, 8 polielektrolit pompası, 90 mikser, 18 manyetik yataklı blower, 4 polielektrolit hazırlama ünitesi, 12 teleskopik vana ve 27 bin difüzör gibi mekanik ekipmanlar değiştirilerek yerine yeni ekipmanların montajı yapıldı. 23 yıl boyunca kullanılan galvaniz ve boyalı karbon çelik hava boruları yerine ise yaklaşık 150 ton ağırlığında paslanmaz çelik boru ve boru bağlantı elemanlarının montajları gerçekleştirildi. İş kapsamında, tesisin otomasyon haberleşme altyapısının modernizasyonu ve uzaktan kumanda panolarının eskiyen bölümlerinin yenilenmesi amacıyla da çalışmalar yapıldı. Havalandırma havuzları ve yürüme yolları betonarme malzemeyle değiştirilirken blower binası çatı kaplamaları da yenilendi.

TESİS, DAHA YÜKSEK VERİMLE ÇALIŞIYOR

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Makine Mühendisi Ersin Yeksan, "Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi genel revizyon işi kapsamında, 2000 yılında devreye alınmış olan başta pompa, mikser ve blower olmak üzere ekipmanların değişimlerini yaptık. Genel revizyon işinin tamamlanmasıyla birlikte, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi kentimizde verimli bir şekilde hizmet etmektedir" dedi.