Biz inanıyoruz ki Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nda eğitim gören çocuklarımız çok başarılı birer sanatçı olacaklar ve Atatürk’ün kurduğu modern Cumhuriyeti tüm dünyada temsil edecekler” diye konuştu.

Sanatla büyüyen nesillerin yetişmesi, müziğe ilgi duyan çocuklara destek olmak ve dünya çapında müzisyenler yetiştirmek için kurulan Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, İstinye Park Alışveriş Merkezi’nde verdiği ‘Bahara Merhaba’ konseriyle vatandaşlara mini bir müzik ziyafeti sundu. Ender Ünal ve Cüneyt Deniz’in orkestra eğitmenliğini üstlendiği Çocuk Senfoni Orkestrası, popüler Türk Müziği eserleri, film müzikleri ve marşlarla İzmirli vatandaşlara keyifli bir hafta sonu yaşattı. Alışveriş merkezindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren konser, İzmirli vatandaşlardan büyük alkış aldı.

İZMİR DEMEK SANAT DEMEK

Konserin ardından kısa bir konuşma yapan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2019 yılında ülkemize ve İzmir’e kazandırdıkları orkestranın kendileri için bir gurur projesi olduğunu ifade ederek, “2019 yılından bu yana geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sanat eğitimi ve orkestra müziği ile buluşturmanın ve onların başarılarını görmenin gururu içerisindeyiz. İzmir demek, Cumhuriyet demek, Atatürk demek, sanat demek… Biz inanıyoruz ki Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nda eğitim gören çocuklarımız çok başarılı birer sanatçı olacaklar ve Atatürk’ün kurduğu modern Cumhuriyeti tüm dünyada temsil edecekler. Şimdiye kadar yoğun kalabalıklar önünde usta isimlerle birlikte birçok konser veren Çocuk Senfoni Orkestramızın her bir üyesini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın müzik yolculuklarına rehberlik eden hocalarımıza, çocuklarını Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi ile büyüten ailelerimize ve orkestramızı dinlemeye gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.