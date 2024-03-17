Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yaklaşan yerel seçimler öncesi görev süresi boyunca birlikte çalıştığı 24 mahalle muhtarını ziyaret etti. Mahallerde yürütülen çalışmalar ve Bayraklı için verilen desteklerden dolayı tüm muhtarlara teşekkür eden Başkan Sandal, “El birliğiyle Bayraklı için her zaman en iyisini yapmak için gayret gösterdik. Tek amacımız yaşadığımız kentimizi daha güzel, daha refah, daha yaşanabilir hale getirmekti. Vicdanımız rahat, oldukça huzurluyuz. Bize her zaman destek olan muhtarlarımıza ilçe sakinlerimiz adına teşekkür ederim” dedi.

DUYGULANDIRAN ZİYARET

Başkan Sandal, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bayraklımızda, yaklaşık beş yıldır muhtarlarımızla birlikte dayanışma içinde çalıştık. Mahallelerimiz onlar sayesinde daha güzel. Demokrasimizin temel taşı ve en yakın çalışma arkadaşlarım muhtarlarımızı özverili çalışmalarından dolayı kutluyor, tüm ilçe sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi. Duygu dolu anlara sahne olan ziyaretlerde bazı muhtarlar gözyaşlarını tutamadı.

BAYRAKLI’DA İZ BIRAKAN BAŞKAN

Muhtarlar ise; belediyenin mahallelerde sürdürdüğü çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Mahalle sakinlerinin özellikle, temizlik, asfaltlama ve park çalışmalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden muhtarlar, “Hangi mahallede ne ihtiyaç varsa yanımızda oldunuz. Kimin ne sorunu varsa her telefonumuza yanıt verdiniz. Çalışmalarınızla Bayraklı’da iz bıraktınız” diyerek, Bayraklı’ya hizmetlerinden dolayı Başkan Sandal’a teşekkür etti.