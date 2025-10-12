Heyecanlı günlerden geçiyoruz. Çünkü kızım Rüya ikinci resim sergisini 18 Ekim’de Avi Art Venue İzmir’de açacak. İlk sergisinin konusu doğayı korumaktı. Doğayı koruyamadığımız, yangınlarla geçen koca bir yazın sonunda hepimiz gibi onunda çocuk aklı içe dönüş yaşamış olmalı ki, sadece hayallerinden, güzelliklerden oluşan bir sergi açmak istedi. Resimlerinde yine doğa figürlerine yer verse de, çöp dolu İzmir sokaklarından sonra cupcakeler, tek boynuzlu atlar, tatlı hayvanlar, bulutların üstünde gezinen mutlu çocuklarla hakettikleri geleceğe vurgu yapıyor. Çocuklar soruınları değil, mutlulukları düşünmeli ve biz onlara bu dünyayı veremiyorsak onlar da hayal güçlerine saklanırlar öyle değil mi?

Gelecekte çocuk istismarıyla ilgili çalışmalar yapar diye korkmuyor değilim. Sanat hep başkaldırı aracı olmuştur ama ben nedense sanatı güzelliklere kaçış olarak değerlendirmeyi tercih edenlerdenim. Bu anne olduktan sonra böyle oldu. Kötülükleri yok sayma ihtiyacım hep yavrularımızı koruma içgüdüsünden geliyor.

Avi Art Venue İzmir Sanat Galerisi’nin çalışmalarını çok beğeniyorum. Çiğdem Kelemet Türk çok sıradışı bir mekan yarattı. İzmir’in konuşulması gereken, saklanan hikayelerini konuştuğu bir mekan olma hedefiyle açıyor bu galeriyi.

Ocak 2024’te açılan Avi Aert Venue İzmir konuşulması zor olan mümkün görünmeyen, odağı hep toplumsal meseleler olan cesur bir sanat galerisi. İzmir’in alışık olduğu şıkır şıkır galerilere benzemiyor ve işte bu burayı çok başka yapıyor. Avi’nin içinde Murat Küçükarslan’a ait bir müzik stüdyosu var. İzmir’in ender önemli sahaflarından Hermes Sahaf’ın yeri var. Sosyoloji dükkanı benim en ilgimi çeken yeri oldu. Sosyoloji Dükkanı’nda toplumsal araştırmalar yapılıyor, akademi üzerine çalışmalar yürütülüyor. Anlatılmaz yaşanır dediğimiz bir mekanın mimarlığı üstlenen Çiğdem Kelemet Türk’te pek görünür bir yüz olmayı tercih etmiyor. Sohbeti muhteşem bir entelektüel kendisi, bakalım yavaş yuavaş onu da açarız diye umuyorum, göreceğiz. Akıllı ve bilgili insanların daha çok konuşmasına ihtiyaç duyduğumuz mesajını bir kez de buradan vereyim kendisine, bir röportaj kaparız belki kendisinden.

Çocuklarımızı acılarıyla değil, hep projeleriyle konuştuğumuz bir dünya için çabalıyoruz. Üretken, çalışkan bir gelecek umuduyla tüm yatırımlarımızı evlatlarımıza yapıyoruz. Bu anlamda çocukları destekleyen tüm kurum ve kuruluşları gönülden kutluyor, herkese sanata yakın trajediye uzak konularla dolu bir hafta diliyorum.