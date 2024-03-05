Hep şarkı söyleyin, hayal kurun çocuklar

Hep şarkı söyleyin, hayal kurun çocuklar

Ege’den Renkli Sesler çocuk operası geçti. O kadar mükemmeldi ki, kızım Rüya hem müziğin tadını öğrenerek çıkardı, hem de verilmek istenen mesajla düşündü. Yeni oyun ne zaman gelecek diye büyük bir heyecanla gün saymaya başladı.

Herkesin robot gibi konuştuğu bir krallıkta geçen çocuk operasında, kimse duygularını özgürce ifade edemediği için çok sıkılıyor. En çok da Kral Harmonyus (bas ses) sıkılıyor ve değişimi başlatmak üzere kolları sıvıyor. Sihirbaz Okyo (tenor ses) da Kralın en büyük yardımcısı.

Sihirbaz Okyo, kendinden başlayarak Kuşlar gibi, şelaleler gibi seslerle donatıyor Krallığı. Herkesin duygularını ifade edebildiği kendine has seslere kavuşan halkla krallık birden çok mutlu bir yere dönüşüyor. Herkes, şarkılarla duygularını ve düşüncelerini mutlulukla ifade ediyor. Veeee kendisinin ne kadar farklı ve özel olduğunu keşfediyor.

Karakter isimleri Türkçe değildi. Buna şaşırmıştım ama sonradan öğrendim ki karakter isimleri çocuklara anlamlarını çağrıştırmak üzere seçilmiş. Harmonyus, uyum anlamında kullanılırken, operanın bir diğer karakteri olan Kolara ise, bir koloratür soprano (kadın veya çocuklarda en ince ses) tarafından seslendiriliyor.

Operada arya, düet, terzet ve kuartet. Ve bunların hepsi çocuklar için teker teker örnekleniyor. Opera birçok açıdan bir iletişim biçimi. Hem de ana aracı, müzik olan bir iletişim biçimi. Operanın müzikal dili sayesinde silinen kültürel mesafeler de aslında farklılıkların ve çoksesliliğin bizi ne kadar zenginleştirip birleştirdiğini gösteriyor.

Opera ile çocuklara mesaj veriliyor

Arda Doğan’ın bir çocuk operası kurma fikri zihninde on yıl önce canlanmış ve o zamandan beri çocuklar için opera besteliyormuş. Bir projeye dönüştürüp sahneye aktarmak araya giren pandemi süreci ve konserleri sebebiyle gecikmiş. Arda Doğan ‘’ Çocuk operaları, erken çocukluk döneminden itibaren sahnede verilen mesajlar ve olay örgüleriyle, çocukların kaynaşma, ötekini anlama, empati yapma, kapsayıcılık becerilerini geliştirme, yaratıcılık alanlarını genişletme açısından oldukça etkin bir sanatsal araç bazen “akran zorbalığı kötüdür” mesajını vermek için bile çocuk operaları yazılıyor ki, bu da birçok çocuğun yetişkinliğe giden evrelerde toplumsal ilişkilerini şekillendiren bir adım oluveriyor’’ diyor.

Türkiye’ye çocuk oda operası geleneği ve kültürünün yerleşmesinde büyük bir adım olacak olan Adel Çocuk Oda Operası’nın sanatçı kadrosu, konservatuvarların Opera/Şan bölümlerinden mezun profesyonel opera sanatçılarından oluşuyor. Temsillerde konservatuvarların Opera/Şan bölümü öğrencileri de sahne tecrübesi edinme fırsatı bulacak. Böylelikle bu bölümden mezunlara ve sanatçılara da yeni bir uzmanlaşma imkanı doğacak.

Operaya gelenler piyano, keman, şan kurslarına giden çocuklardı genelde. Böyle olmaması için İzmir’de pek çok belediye başkanını ve adayını arayarak, gidemeyecek çocuklar için toplu bilet almalarını ve çocukları getirmelerini teklif ettim, ancak o kadar seçim yarışına kapıldılar ki bunun önemini göremediler. Seçim arifesinde mesajımı vereerek yazımı sonlandırıyorum ‘’Çocukları sanatsal faaliyetler konusunda destekleyeceğini açıklayan belediye başkanı adayına oy vereceğim’’ Sanat iyileştirir ve iyi ruhlar toplumumuzu ancak bu şekilde kucaklar.

Adel Çocuk Oda Operası; yalnızca çocuklar için bestelenmiş eğitici ve öğretici operaları sahneleyecek ve çocuklar için düzenlenmiş opera şarkılarıyla konserler düzenleyecek olan bir topluluk.