1 yıl içinde bitireceğiz ve sadece Onur Mahallesi'yle de sınırlı kalmayacağız. Mevcutta olanları elden geçireceğiz. Sayısını da ihtiyaç olan yerlerde artıracağız." dedi.Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar ve meclis üyesi adayları Alevi Kültür Dernekleri Yamanlar Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Hüseyin Görer, ilçenin yanı sıra Alevilerin sorunlarını anlatarak, mevcut belediye Başkanı Serdar'a Sandal'a yönelik eleştirilerde bulundu. Başkan Görer, İzmir genelinde Cemevlerinin, Alevi kurumlarına verilmediğini belediyeler tarafından işletildiğini kaydederek, "Seçilirseniz Cemevlerinin mülkü yine sizde kalsın ancak hangi saatte açıp, kapatacağımıza, Cem'lerimize biz karar verelim." dedi.

Bayraklı’dan çıkmış bir aday olduğunu sonradan gelen bir proje olmadığını vurgulayarak açıklama yapan Bilal Kırkpınar; “Bizim kökenimiz Erzurum ama biz 3 kuşaktır Bayraklı'dayız. O yüzden başkaları gelir seçim dönemi birtakım sözler verir, seçim biter onu bir daha bulamayabilirsiniz. Bizim ise akrabalarımızın hepsi Bayraklı'da, bizim başka gidecek yerimiz yok. Biz Bayraklı'nın içinden çıkmış bir adayız, sonradan gelmiş proje değiliz. Benim amacım koltuk değil, ben bana oy verin demiyorum, herkes kendisine, mahallesine, ilçesine, geleceğine oy verecek. Tekrarlanan işler aynı sonucu verir. Bayraklı kurulduğu günden beri olanlar, bugüne kadar yapmadıysa bugünden sonra da yapmaz. Biz ise "Bize oy vermeyenler bile 1 sene içinde 'İyi ki' diyecek diyoruz. Böyle bir hedefimiz var.’’ dedi.

‘’Vatandaşlarla irtibatı keseceksem görev bana nasip olmasın’’

Toplamda 60 projeyi hayata geçirmeyi beklediğini ifade eden Kırkpınar; ‘’Nisan itibarıyla bizi arayanlar ya bir sokakta ya otobüs durağında ya kahvehanede, ya bir köşe başında bulacaklar. Toplam 60 projemiz var, biz bu çalışmalara başlayacağız ve ben bu çalışmaları yerinde takip edeceğim. Zaten vatandaşla teması keseceksem Allah bana bu görevi nasip etmesin. Açık ve net söylüyorum. Belediye başkanlığı şehr-i eminlik. Vatandaşla belediye başkanı arasında protokol olmamalı, olursa vatandaş kendini anlatamaz.’’ açıklamasında bulundu.

‘’Alevi belediye başkan yardımcımız olacak’’

Bilal Kırkıpınar açıklamasının devamında şunları kaydetti; ‘’Ali İhsan ağabeyimiz Alevi dedesi olarak bizimle birlikte. Bu dönem Alevi bir belediye başkan yardımcımız olacak. Cemevlerini yapacağız ama sadece bununla sınırlı kalmayacağız. Gezi programları düşünüyoruz, Alevi derneği olarak Alevi kültürünü, inancını da anlatmamız lazım. Kerbela'yı anlatmamız lazım. Özellikle yeni nesillere aktarmamız lazım. Onur Mahallesinde Cemevimizi içinde morgu, aşevi olan şekilde inşa edeceğiz. 1 yıl içinde bitireceğiz ve sadece Onur Mahallesi İle de sınırlı kalmayacağız. Mevcutta olanları elden geçireceğiz. Sayısını da ihtiyaç olan yerlerde artıracağız."

Görer: Mezar taşlarımızda bile ‘İyiler iyidir’ yazar

Alevi Kültür Dernekleri Yamanlar Şubesi Başkanı Görer, "Bayraklı birçok sorunu olan bir ilçe, belediye başkanının sorumluluğu çok. Genç yaşınızda buna cesaret edip bu yola çıktığınız için tebrik ederiz. Özellikle varoş mahallelerimizde daha çok sorun var. En başta da kentsel dönüşüm sorunumuz var. Park, yol, sokak, otopark sorunumuz var. Sosyal hayat yaşayabileceğimiz bir alanımız yok. Bunları nasıl çözeceksiniz? Alevilerin de çok sorunu var. Biz haklıya haklı deriz, kim doğru yapıyorsa o doğrunun yanındayız. Biz mezar taşlarımıza bile 'iyiler iyidir' yazarız. Bizim için kim iyi yapıyorsa o kıymetlidir. Gelen tüm adaylarımıza da bunu söyledim." dedi.

‘’Nafiz Gürman’daki cemevini devredin’’

"Bir belediye cami işletiyor mu?" diye soran Görer, "Sizlere gelip şu saatte namaz kılın derse belediye olur mu? Olmaz! Size de burada söyleyelim, ayrıca AK Parti Bayraklı'yı kazanmaya hiç bu kadar yakın değildi, kazanma şansınız da var. Sizden ricam Nafiz Gürman'daki Cemevini bir Alevi kurumuna devretmeniz. Burada birçok Alevi kurumu var, siz protokolü yaparsanız, mal yine sizin olur ama orayı Alevi kurumu işletir." dedi.

‘’Halktan korkan belediye başkanı olmasın’’

Başta Onur Mahallesi olmak üzere yeni Cemevlerine ihtiyaç olduğunu söyleyen Görer, "Biz yeni Cemevi yeri de bulduk, tespitini yaptık. Onun da burada sizden sözünü istiyoruz. Onur Mahallesi'nde Cemevi ihtiyacımız var. Bir diğer ricamız ise ne olur kapıları halka kapatmayın. Biz bu durumu belediye başkanlarında yaşıyoruz. Bir belediye başkanı halka karşı canından korkuyorsa o zaman belediye başkanı olmasın. Tabi ki tedbirleriniz olur ama başka asansörle çıkması, halkla kapıları kapatması doğru değil. Belediye başkanı halkla bütün olmalı." açıklamasında bulundu.