31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız veren Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin, Üçkuyular ve Kozağaç mahallelerinde vatandaşlarla buluşup esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan ve destek sözü alan Öztekin’e, ziyaretler sırasında AK Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengöz, meclis üyesi adayları ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Her ziyarette karşılaştığı yoğun ilgi ve samimi destekle seçim zaferine olan inancını dile getiren Öztekin, “Buca’da yaşayan hemşerilerimiz her şeyin farkında, en az bizim kadar sorunlara ve konulara vakıflar. Yaşadıkları sıkıntıları dinleyip notlar alıyoruz. Kıymetli hemşerilerimiz bize güveniyor ve 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında inşallah zaferimizi bütün Buca ile 7’den77’ye hep birlikte paylaşacağız. 1 Nisan'dan itibaren de Buca'mızı İzmir'in ve Türkiye'nin en yaşanabilir ilçesi yapmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Artık belediyecilik anlamında yaşadığımız sıkıntılar geride kalacak, refah düzeyi yüksek, yaşanabilir bir Buca'yı kısa sürede inşa etmek için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

İftardan sonra Buca’nın 47 mahallesinde pankart ve afiş çalışması yapan AK Parti Buca İlçe Gençlik Kolları’ndaki gençleri sahada ziyaret eden Öztekin, “Gençlerimizin yürüttüğü bu önemli çalışmalar beni son derece gururlandırıyor. Gece gündüz demeden ilçenin her köşesine pankart ve afiş asarak, seçim ruhunu ve heyecanımızı her yere taşıyorlar. Gençlerimizin motivasyonları benimkiyle yarışır düzeyde, iyi ki varlar. Çok çalışıyorlar, hepsinin alınlarından öpüyorum” ifadelerini kullandı.