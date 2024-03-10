Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sert bir tavır sergiledi. Enflasyon sorununa vurgu yaparak, politik duruşlarını net bir şekilde ortaya koydu. İşte, Erbakan'ın bu çıkışına dair detaylar ve tepkiler.

YRP'nin Net Siyasi Duruşu

Fatih Erbakan, toplantıda Yeniden Refah Partisi'nin siyasi duruşunu vurgulayarak, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirtti. Herhangi bir ittifak içinde olmadıklarını vurgulayan Erbakan, partisinin bağımsız bir çizgide yol almaya kararlı olduğunu ifade etti.

Enflasyon Tepkisi ve Halkın Durumu

Toplantıda dikkat çeken konulardan biri de Erbakan'ın enflasyon sorununa dair açıklamalarıydı. Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Halkın yüzde 44'ü aç!" diyerek ekonomik sorunlara dikkat çekti.

ENFLASYON PATLAYACAK

Hükümetin izlediği ekonomi politikasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon söylemlerini eleştiren Fatih Erbakan, şunları söyledi:

- Dış ticaret açığı 110 milyar dolar. İthalata bağımlı ekonomide, döviz arttıkça enflasyon da patlayacak demektir. "Bu bahar enflasyon düşüyor", "Bu yaz sonu enflasyon düşüyor", "Bu sene sonunda enflasyon düşüyor"... Hep aynı hikayeler ama enflasyonun düşeceği falan yok.

HALKIN YÜZDE 44'Ü AÇ

- Merkez Bankası, "Yıl sonunda dolar 40 lira olacak" diyor. Hükümet, orta vadeli programda, "Yıl sonunda dolar 45 lira olacak" diyor. Doların 45 lira olduğu bir ülkede enflasyon düşer mi Allah aşkına?

- Halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 44'ü de aç. Bunun göstergesi, ispatı; kredi kartı ve banka kredisi borçlarıdır. (SÖZCÜ)