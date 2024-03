Siyasi atmosferin sıcaklığı İzmir'de yükseliyor. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Büyük İzmir Mitingi'nde İzmirlilere seslendi.

İzmir'e Verilen Sözler ve Kararlılık

Hamza Dağ, mitingde yaptığı konuşmada İzmir'e verilen sözleri tutma kararlılığını vurguladı. "İzmir’e verdiğimiz sözü tutmak için durmak, yorulmak bilmeyeceğiz. 7 gün 24 saat çalışacağız." diyen Dağ, seçildikleri takdirde İzmirlilerin beklentilerini karşılamak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Yeni Bir Hikaye Yazmak İçin Söz İstendi

31 Mart'tan sonra İzmirlilerden talep edilen söz, sadece vaatlerin değil, birlikte yazılacak yeni bir hikayenin de taahhüdüydü. "Şimdi sizlerden de bir söz istiyorum; 31 Mart’tan sonra İzmir’imizde hep birlikte yeni bir hikaye yazacak mıyız?" sorusuyla Dağ, kentte gerçekleşecek değişimin toplumsal bir çaba gerektirdiğini vurguladı.

Seçim Atmosferi ve Büyük İzmir Mitingi

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala, AK Parti, İzmir'de büyük bir miting düzenledi. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. MHP teşkilatının da katılım gösterdiği mitingde, seçim çalışmaları tüm hızıyla devam etti.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Büyük İzmir Mitingi'nde" şunları söyledi:

YENİ BİR HİKAYENİN BAŞLANGIÇ MESAJI

"Kıymetli İzmirli hemşehrilerim, Bugün şehrimizde; Türkiye Yüzyılı’nın mimarı, gerçek belediyeciliğin öncüsü, eser ve hizmet siyasetinin ustası, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün burada bulunan kalabalığın heyecan ve coşkusunun kaynağı hem sizlere hem de İzmir’imize duyulan sevdadır. Bu heyecan ve coşku inşallah eşsiz İzmir’imizde yeni bir hikayenin başlayacağının da mesajıdır.

ERDOĞAN GİBİ BİR USTANIN TEDRİSATINDAN GEÇMEK NASİP OLDU

Değerli İzmirliler, 20 yıldır AK Parti çatısı altında, şehrime ve ülkeme hizmet etme gayretinde bulunduk.Çok şükür ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir ustanın tedrisatından geçmek nasip oldu. Bu çatı altında, liderimizin öncülüğünde, millet merkezli siyasetin önemini öğrendik…Eser ve hizmet siyasetini öğrendik..Bu çatı altında kıymetli kardeşlerim, meselenin özünü öğrendik. Meselenin özü, milletin gönlüne girebilmektir. Meselenin özü, memleketin her bir köşesini kendi memleketi gibi kendi evi gibi görebilmek, sevebilmektir. Meselenin özü, “Yaptım, oldu” dememek, “Daha iyisini yapmalıyım” diyerek daima yola revan olmaktır. Biz de bir teşkilat mensubu olarak kapısından girdiğimiz AK Parti’mizin çatısı altında, Gençlik Kolları Başkanı, milletvekili,genel başkan yardımcısı görevlerini ifa ettik. Hep “Bugün dünden daha iyi çalışmalıyım” düşüncesinde olmaya gayret ettik. Bugün de aynı bilinçle, aynı iradeyle yeni bir yol yürüyoruz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle, Eşsiz İzmir’imize büyükşehir belediye başkan adayı olarak karşınızdayım.

DERMANIMIZ İZMİR'İMİZİN LAYIK OLDUĞU HİZMETLERE KAVUŞABİLMESİDİR

Değerli hemşehrilerim, kader gayrete aşıktır. Biz gayretle, samimiyetle çalışmak zorundayız. Evet bugün hep birlikte bir yol yürüyoruz. Bu yol, uzun bir yoldur.Bu yol, millete hizmet yoludur. Millete hizmetin sonu olmaz. Biz bu yola, sonunda yalnızca seçim zaferi olan bir yol olarak bakmıyoruz. Bu zafer bizim için bir son olamaz ancak ve ancak bir başlangıç olacaktır. İzmir’imizin her bir ilçesindeki belediye başkanlarımızla birlikte milletin sevdası olmak gayesiyle hareket ediyoruz. Teşkilatlarımızla, yol ve dava arkadaşlarımızla, şehrimizin geleceğini kazanmak gayesiyle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Biz, dertli olanlarız. Biz, şehrinin, insanımızın derdiyle dertlenenleriz. İnanıyoruz ki derdi olan derman arar. Bizim dermanımız, eşsiz İzmir’imizin layık olduğu hizmetlere kavuşabilmesidir.Bizim dermanımız, gençlerin yolunu açmak, kadınların umudu olmak tüm hemşehrilerimizin gönlünü kazanmaktır.

İZMİR'İMİZE MAHCUP OLMADIK!

Kıymetli hemşehrilerim, Biz liderimizin İzmir’imize duyduğu sevgiyi biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ilk günden bu yana şehrimizin her bir noktasına nice hizmetleri getirdik. 30 Ekim 2020’de acısını hala yüreğimizde hissettiğimiz İzmir Depremi’ni yaşadık. İlk andan itibaren hemşehrilerimizin yanında olduk. Hak sahiplerine TOKİ’den evlerini teslim ettik. Çok şükür ki İzmir’imize mahcup olmadık. Bayraklı Şehir Hastane’mizi açtık. Yalnızca şehrimize değil, tüm bölgeye hizmet eden sağlık sistemimizi güçlendirdik. Sabuncubeli Tüneli ile Manisa-İzmir arasının daha güvenli, tasarruflu ve hızlı bir şekilde gidilebilmesini sağladık. İzmir-İstanbul Otoyolu’nu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, eğitim başta olmak üzere her alanda ülkemizdeki her bir noktaya hizmet ettiğimiz gibi İzmir’imize de hizmet ettik.

İZMİR'DE GERÇEK BELEDİYECİLİK YAKINDIR

Değerli İzmirliler, Bugün artık İzmir’in ihtiyacı olan, İzmir’e 22 yıldır nice hizmetler kazandırmış merkezi yönetimle, uyum içerisinde çalışacak bir İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Çünkü, biz İzmir’in potansiyelinin farkındayız.Çünkü, biz İzmir’in zenginliğinin bilincindeyiz.Çünkü, biz İzmirlinin daha yaşanabilir bir İzmir’i hak ettiğine inanıyoruz. Biliyoruz ki; şehrimizin potansiyelini harekete geçirmek, Eşsiz İzmir vizyonuyla mümkündür. İnanıyoruz ki; İzmir’imizin kronik sorunlarının çözüleceği günler, gerçek belediyecilik ile yakındır.

İZMİR İÇİN KOLLARIMIZI ÇOKTAN SIVADIK

Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim, “Eşsiz İzmir Vizyonu” çerçevesinde projelerimizi açıkladık. O günden itibaren de İzmir’imizin dört bir yanında ortaya koyduğumuz vizyonu anlatıyoruz.

Bu vizyon, İzmir’in marka değerini artıracak, İzmir’e kazandıracak, İzmir’e nefes aldıracak bir vizyondur. Daha güzel yaşanabilecek bir İzmir hayalimiz var. Ulaşımda, çevre ve şehircilikte, kentsel dönüşümde, altyapıda, gençlikte, eğitimde, 31 Mart’tan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’in gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır.Kendimize güveniyoruz, vizyonumuza güveniyoruz. Sizlere güveniyoruz.

İZMİR'İMİZE KAZANDIRACAĞIZ

22 yılda, ülkemize binlerce kilometre yol yapıldı, havalimanları açıldı, ülkemizin her bir noktası demir ağlarla örüldü…Önümüzdeki dönemde de bizler; Yeni Çevreyolu’nu, Körfez Geçişi’ni, alternatif yolları, yeni raylı sistem ağlarını kusursuz bir şekilde İzmir’imize kazandıracağız. Hizmet siyasetimiz,“Üzerine toprak dökelim, üstünü örtelim” denen Haliç’i tertemiz eden, denizleri ve plajları dünyanın gıpta ettiği bir seviyeye taşımıştır. Bu azim ve kararlılık, bizlerde Çiğli Atık Sur Arıtma Tesisi’nin rehabilitasyonu ile Körfez’i; tertemiz, masmavi, kokmayan hale hızlıca getireceğiz. Eser siyasetimiz neticesinde Malatya, Elazığ, Kütahya, Giresun, Van, ve daha nice yeri yeniden ihya olmuştur.Bu azimle bizler de, 150 bin konutun dönüşümünü, 50 bin sosyal konutu, 4 yeni töre kenti yapacağız. Her türlü riske karşı dirençli bir İzmir’i inşa edeceğiz. Daha güvenli ve yaşanabilir bir İzmir için kollarımızı çoktan sıvadık, canla başla, gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bundan ufacık bir şüpheniz olmasın.

İZMİR'İ ÜRETİMİN VE TEKNOLOJİNİN ÖNCÜ ŞEHRİ YAPACAĞIZ

Yerli ve milli teknoloji hamlemiz neticesinde kendi uçağını, gemisini, denizaltısını, arabasını yapan bir noktaya geldik.Bu adanmışlık, Alsancak Bilişim Vadisi’yle, Teknoparklarla, yazılım merkezleriyle İzmir’i üretimin ve teknolojinin öncü şehri yapacaktır. Çevreyi ve doğayı önceleyen anlayışımız Türkiye’yi ağaçlandırmada Avrupa birincisi yapmıştır.Bu çevre bilinci, İzmir’e 450 bin metre kare yeşil alan kazandıracak, İzmir’in havasını tertemiz edecektir.

İZMİR'İN YALNIZCA DAĞLARI DEĞİL, SOKAKLARI DA ÇİÇEK KOKACAK

İzmir’in artık yalnızca dağları değil, sokakları da çiçek kokacaktır. Kıymetli hemşehrilerim,Bereketli topraklarıyla, çalışkan insanıyla şehrimize tarımda yeni bir vizyon kazandıracağız. Gençlerin üniversiteden sonra iş hayatına kolaylıkla atılabildiği bir İzmir’i tesis edeceğiz.

SİZLERDEN BİR SÖZ İSTİYORUM: YENİ BİR HİKAYE YAZACAK MIYIZ?

Söz veriyoruz, İzmir’imiz için birlikte çalışacak, şehrimizi layık olduğu seviyeye yine birlikte taşıyacağız. Biz İzmir’e verdiğimiz sözü tutmak için durmak, yorulmak bilmeyeceğiz. 7 gün 24 saat çalışacağız.Şimdi sizlerden de bir söz istiyorum; 31 Mart’tan sonra İzmir’imizde hep birlikte yeni bir hikaye yazacak mıyız? Yılmadan, yorulmadan çalışarak hemşehrilerimizin desteğiyle İzmir’imizi gerçek belediyecilik ile tanıştıracak mıyız? İzmir’in çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, umut dolu bir gelecek inşa etmek için varımızla yoğumuzla çalışacak mıyız?"