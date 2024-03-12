Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda önemli bir açıklama yaparak, gençleri internet mecralarındaki sapkın akımlardan koruma çağrısı yaptı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Akif'in hayali olan Asım'ın neslini yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışmalı, daha çok mücadele etmeliyiz.

Gençlerimizi internet mecralarındaki birtakım platformların sanal dünyalarına hapsederek sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

Son dönemde iyice hırs kazanan çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, hatta cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların tesiri yapma çabalarını mutlaka boşa çıkaracağız."